Bra ledare förändrar världen

Chefkvinnor driver – visst – kritisk AI-utveckling

Kvinnor deltar mer i AI-utvecklingen än vad som tidigare antagits, visar en amerikansk enkätundersökning bland 1800 chefer. Och det kan göra AI säkrare. 

Text: Ulrika Fjällborg
TVÄRTEMOT VAD MÅNGA tror deltar kvinnor i arbetet med att bygga och skapa ramverk för AI. Det visar en undersökning från Harris Polls och det amerikanska chefsnätverket Chief, skriver magasinet Fast Company.

Enligt undersökningen där nästan 1800 höga chefer, både män och kvinnor, tillfrågats om sitt deltagande svarar 80 procent av kvinnorna att de aktivt driver utvecklingen i hur AI implementeras i deras bolags arbete. 

Nästan en tredjedel av dem, 31 procent, uppger att de är involverade i AI-styrning, etik och ansvarsfull implementering. Ytterligare 25 procent sa att de utformar hur människor och AI ska samarbeta i organisationen och lika många att de skapar och bygger AI-lösningar. 

Och detta kan borga för att AI införs på ett mer ansvarsfullt och hållbart sätt, skriver tidningen: 83 procent av de tillfrågade kvinnorna i undersökningen håller med om påståendet ”Att vara försiktig med AI-användning är ett tecken på gott ledarskap, inte teknikmotstånd.” 

Samtidigt uppger en klar majoritet att deras företag prioriterar snabbhet före ett hållbart införande av AI. Detta möter kritik i undersökningen.  

Fyra av tio kvnnnor som svarat uppger att deras organisatione inte till fullo förstår vad AI har för påverkan på företaget. Tre fjärdedelar av de svarande tror att kritiskt tänkande kan komma att minska om AI införs ovarsamt, och var femte kvinna i undersökningen svarar att ”kapabla chefer” kan bli ett minne blott om inte organisationen också investerar i sin mänskliga arbetskraft. Hela 87 procent av de svarande har redan bevittnat negativa effekter av företags ”endast AI”-strategi. 

Enligt Alison Moore, vd för nätverket Chief, innebär det faktum att kvinnor behåller sitt eget kritiska tänkande inte att de fördröjer AI-implementeringen, utan att de gör den säkrare och människovänligare: 

”De ser helt enkelt till att de människor som håller jämna steg inte hamnar på efterkälken i processen”, säger hon till tidningen. 

Een grupp personer lyssnar till en utbildare

