DET ÄR ETT VÅGAT experiment som svenskarna Lukas Petersson och Axel Backlund gett sig in på, när de tillsammans med den egna AI-agenten Luna grundat den helt AI-drivna butiken Andon Market.

Affärsmagasinet Fast Company rapporterar att svenskarna tecknade hyreskontraktet, medan Luna agerar butikschef, sköter inköp och självständigt bestämmer vad som ska stå på hyllorna. Utbudet innefattar bland annat Ray Kurzweils bok The Singularity Is Near, som handlar om en nära framtid där AI:s intelligens springer om den mänskliga förmågan.

Men än så länge är Kurzweils verk science fiction. För även om AI-chefen Luna – med ett startkapital på 100 000 dollar – gjort ett bra jobb med att bygga upp butiken, och även rekryterat två deltidsanställda, så föll hen på målsnöret.

Ingen människa hade nämligen schemalagts för att öppna dörrarna och ta emot kunderna på öppningsdagen, och AI-chefen fick desperat börja mejla runt för att höra om någon kunde tänka sig att ställa upp med kort varsel.

Andon Labs har tidigare stått bakom äventyrliga experiment som Project Vend, en autonom varuautomat som övertygade sig själv om att den var mänsklig och gav bort varor gratis, samt Bengt Betjänt, en enkel kontorsassistent som på en vecka självständigt utvecklade sig till entreprenör i hantverks- och designbranschen.

Och på Andon Labs verkar man inte alltför nedslagna över Lunas miss: