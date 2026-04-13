Meta bygger AI-version av Zuckerberg

Meta bygger och testar en AI-version av bolagets vd Mark Zuckerberg. Den konstgjorda versionen av Zuckerberg ska interagera med personalen i den verklige vd:ns ställe, rapporterar Financial Times. 

Digital utveckling
Text: Fredrik Kullberg
Publicerad
DEN AMERIKANSKA tech-giganten Metas satsning på en AI-version av sin högste chef Mark Zuckerberg ingår i ett större projekt som går ut på att omorientera hela bolaget mot AI.

Enligt flera personer med insyn i arbetet jobbar Meta med att utveckla fotorealistiska, AI-genererade 3D-figurer med förmåga att interagera med människor i realtid, rapporterar Financial Times.  

Bolaget ska nyligen ha börjat prioritera utvecklingen av en AI-version av Zuckerberg, som bland annat ska kunna ge feedback

Meta-vd:n och tech-miljardären Zuckerberg är personligen inblandad i utvecklingen av den animerade AI-upplagan av honom själv, berättar tidningen vidare. Enligt källorna tränas AI-figuren med hjälp av Zuckerbergs manér, röst, tonalitet, utseende och tillgängliga uttalanden, samtidigt som den matas med vd:ns senaste bolagsstrategiska idéer. Allt för att medarbetarna ska kunna känna större samhörighet i sina interaktioner med den. 

Satsningen, som fortfarande är i ett tidigt skede, ska inte sammanblandas med Zuckerbergs eget projekt med att bygga en ”vd-agent” som ska hjälpa honom att exempelvis snabbt hitta information, framgår det. 

Enligt Financial Times källor har Mark Zuckerberg den senaste tiden i allt högre grad involverat sig praktiskt i Metas AI-satsningar. Han uppges nu ägna fem till tio timmar i veckan åt att koda och delta i de tekniska utvärderingarna. 

Meta har uppmanat sina medarbetare att använda sig av AI-tekniken internt, för att strömlinjeforma processerna och göra företaget mer effektivt. Medarbetarna uppmuntras att använda så kallade agentiska verktyg från öppna källor, och att designa egna sådana. 

Produktchefer erbjuds samtidigt att genomgå en AI-inriktad ”baskunskaps-övning”, enligt flera insatta källor. I övningen ingår teknisk systemdesign, samt så kallad vibe coding. 

Vissa anställda befarar att kursen kan vara ett förspel till nedskärningar. Meta uppger att övningen inte är obligatorisk och syftar till att belysa de områden inom vilka produktcheferna kan behöva extra utbildning

Att leda utan att vara chef

Leda utan att vara chef

Leda team utan chefsmandat i rollen som projektledare, team leader, coach eller specialist kan vara en utmaning. I denna utbildning får du verktygen för att skapa resultat genom andra, och möjlighet att bli certifierad ledare.

Läs mer och boka!
En grupp personer lyssnar till en utbildare

UGL – Utveckling av grupp och ledare

UGL är en klassisk ledarskapsutbildning som ger dig djupgående insikter om dig själv, om gruppdynamik och om hur en grupp utvecklas. En UGL har du stor nytta av – både privat och professionellt – oavsett om du är chef eller ej!

Läs mer och boka!
Nina Jällgård är utbildningsstrateg på Chefakademin.

Bygg en egen företagsakademi

Allt fler företag tar ett helhetsgrepp för att kompetenssäkra sin verksamhet – med en egen utbildningsakademi. Läs mer om hur ni bygger en framgångsrik akademi, steg för steg.

Läs mer
Två kvinnor sitter i möte

Erfaren chef — men rör du dig framåt?

Så här vet du om och när det är dags att ta ett steg vidare i din utveckling som ledare.

Läs mer