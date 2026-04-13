Meta bygger AI-version av Zuckerberg

DEN AMERIKANSKA tech-giganten Metas satsning på en AI-version av sin högste chef Mark Zuckerberg ingår i ett större projekt som går ut på att omorientera hela bolaget mot AI.

Enligt flera personer med insyn i arbetet jobbar Meta med att utveckla fotorealistiska, AI-genererade 3D-figurer med förmåga att interagera med människor i realtid, rapporterar Financial Times.

Bolaget ska nyligen ha börjat prioritera utvecklingen av en AI-version av Zuckerberg, som bland annat ska kunna ge feedback.

Meta-vd:n och tech-miljardären Zuckerberg är personligen inblandad i utvecklingen av den animerade AI-upplagan av honom själv, berättar tidningen vidare. Enligt källorna tränas AI-figuren med hjälp av Zuckerbergs manér, röst, tonalitet, utseende och tillgängliga uttalanden, samtidigt som den matas med vd:ns senaste bolagsstrategiska idéer. Allt för att medarbetarna ska kunna känna större samhörighet i sina interaktioner med den.

Satsningen, som fortfarande är i ett tidigt skede, ska inte sammanblandas med Zuckerbergs eget projekt med att bygga en ”vd-agent” som ska hjälpa honom att exempelvis snabbt hitta information, framgår det.

Enligt Financial Times källor har Mark Zuckerberg den senaste tiden i allt högre grad involverat sig praktiskt i Metas AI-satsningar. Han uppges nu ägna fem till tio timmar i veckan åt att koda och delta i de tekniska utvärderingarna.

Meta har uppmanat sina medarbetare att använda sig av AI-tekniken internt, för att strömlinjeforma processerna och göra företaget mer effektivt. Medarbetarna uppmuntras att använda så kallade agentiska verktyg från öppna källor, och att designa egna sådana.

Produktchefer erbjuds samtidigt att genomgå en AI-inriktad ”baskunskaps-övning”, enligt flera insatta källor. I övningen ingår teknisk systemdesign, samt så kallad vibe coding.