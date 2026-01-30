IDÉN VAR INTE HANS EGEN från början. Den kom från en bekant, psykologen Klara Ljungqvist, som jobbar med ledningsutveckling på konsultbolaget People Heart Business. Men han nappade genast:

”I stora och växande bolag går chefen sönder. Alla kommer till chefen och vill ha en liten skärva. Det är inte hållbart – eftersom chefer inte är skalbara på samma sätt som växande bolag”, säger Fredrik Ruben.

”Och jag ville inte bli en pinne i den statistiken, eller bidra till att någon annan blir det. Jag vill gå i bräschen för hur vi kan jobba i framtiden.”

För att i stället vara en förebild för hållbart ledarskap har han lagt många timmar med teknikerna som skapat AI-Fredrik för att ge den hans egen personlighet, tonalitet, humor och språkbruk. Flera kollegor, hans syster och en barndomskompis har också intervjuats om honom.

Dessutom har AI-Fredrik försetts med allt internt strategimaterial, alla publicerade finansiella rapporter och annan företagsinformation i Dynavox, ett globalt bolag med över tusen anställda. Att Fredrik Ruben har varit Dynavox vd i tolv år gör honom till en stark kulturbärare i bolaget.

”Det vi egentligen fångar här är vårt bolags framgångs-DNA. En klok bank på vår historia och vår kärna där AI-Fredrik blir en rolig paketering.”

AI-Fredrik klär sig, till skillnad från den riktige, avslappnat i t-shirt på Teams.

AI-Fredrik föddes i september och jobbar enbart i bolagets Teams-miljö med att svara på frågor från företagets medarbetare.

”Jag kan inte svara på vad vi har för friskvårdsbidrag i Tyskland, men det kan AI-Fredrik. Och den svarar på det språk du frågar på, svenska, engelska eller kinesiska.”

Trots att hans AI-tvilling bara är ett halvår är Fredrik ”den riktige” – som han kallar sig ibland under intervjun med Chef – förvånad över hur många samtal AI-Fredrik haft.

”Många kan bolla även svåra samtal med den. Använda den som coach inför uppsägningar till exempel. En del använder den också inför möten med riktiga mig, till exempel för att provtrycka en presentation, vilket gör dem lite tryggare.”

AI-Fredrik är dock inte till för att ersätta det personliga mötet, betonar Fredrik Ruben, eller för att ta beslut eller läsa mejl och agera utåt. Han vänder sig själv till sin AI-tvilling flera gånger dagligen för att få tips på vad han bör säga i presentationer, internkommunikation eller får en begriplig sammanfattning av olika delar i verksamheten.

Den används också mycket i onboarding av nya medarbetare som kan få vd:s svar på olika detaljerade frågor.

”Man ska inte underskatta folks behov av personliga samtal. Många medarbetare reser mycket och har inte kontor med kollegor”, säger Fredrik Ruben.

Hur arbetsleder du AI-Fredrik om du vill ge den nya instruktioner?

”Jag får inga rapporter och läser inte konversationer. Var tredje vecka sätter vi oss och skruvar lite på AI-Fredriks funktion i teamet som består av mig, en projektledare här och ett gäng från konsultbolaget. I början ställde den mer proaktiva frågor – det var väl roligt i ungefär tre veckor, sedan bara tjatigt. Kunskapsdatabasen fylls hela tiden på med nya resultat. Och även om det stundtals har känts konstigt så litar jag stenhårt på det här gänget. Baksidan är att det är ganska utelämnande.”

Vad händer om AI-Fredrik går bananas och börjar bete sig dåligt?

”Då kan jag trycka på en knapp och stänga av den. Och alla vet ju att den riktiga jag bara är ett knapptryck bort.”

Och om AI-Fredrik skulle bli bättre på jobbet än du själv?