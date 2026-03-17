AI ökar arbetsbördan – så hanterar du det

MÅNGA FÖRETAG FÖRSÖKER få sina medarbetare att använda AI till monotona, ofta tråkiga arbetsuppgifter för att frigöra kraft och energi till mer värdegenererande uppgifter. Men nu visar ett pågående forskningsprojekt från Haas School of Business, UC-Berkley, att arbetet istället intensifieras till följd av AI.

I Harvard Business Review skriver forskarna om sin åtta månader långa studie av hur AI förändrade arbetsvanorna på ett USA-baserat teknikföretag med cirka 200 anställda. De fann att medarbetarna arbetar i snabbare takt, tar på sig en bredare palett av arbetsuppgifter och utökar antalet arbetade timmar per dygn, utan att vara ombedda att göra det.

Medarbetarna gör helt enkelt mer för att AI gör det möjligt och att de i många fall upplever det givande att göra mer.

Bland annat tar man på sig fler uppgifter. Eftersom AI fyller kunskapsluckor kan man i högre grad ta på sig ansvar som tidigare tillhört andra. Produktchefer och designers börjar skriva kod. Forskare tar på sig tekniska uppgifter och medarbetare genom hela organisationen försöker göra arbete som man tidigare outsourcat, skjutit upp eller helt undvikit.

Det uppstår också otydliga gränser mellan arbete och icke-arbete. När många medarbetare ger AI uppgifter att utföra under sina raster – de lägger till exempel en sista promt precis innan de ska gå på lunch eller möte – uppstår färre naturliga pauser och ett mer kontinuerligt engagemang.

Slutligen visar det sig också att man multitaskar mer. Genom att i AI-verktyget få en ”partner” eller ”arbetskollega” att diskutera med och be om hjälp börjar medarbetarna också att hantera flera aktiva trådar och göra flera olika saker samtidigt.

I artikeln i Harvard Business Review varnar forskarna Aruna Ranganathan och Xingqi Maggie Ye för att detta på sikt kan bli ohållbart.

När ”nyhetsivern” avtar finns risk för att medarbetarna upptäcker att arbetsbelastningen har ökat och att det leder till kognitiv trötthet, utbrändhet och försvagad beslutsförmåga. Den positiva produktionsökningen riskerar också att ge lägre kvalitet på arbetet samt ökad personalomsättning.

En av ingenjörerna i studien berättar:

”Man hade tänkt att kanske, eftersom man kunde vara mer produktiv med AI, så sparar man lite tid, man kan arbeta mindre. Men egentligen arbetar man inte mindre. Man arbetar bara lika mycket eller till och med mer.”

Forskarna föreslår därför att man bygger en praxis för hur man arbetar med AI-verktygen:

Lägga in avsiktliga pauser. Genom att lägga in kortare pauser kan man reglera det accelererande tempot och låta medarbetarna ta till sig informationen och hinna ompröva antaganden innan man går vidare. Dela upp arbetet i sekvenser. Genom att AI möjliggör kontinuerligt arbete i bakgrunden kan man behöva medvetet välja när arbetet ska fortskrida för att arbeta i mer sammanhängande sjok istället för att agera på de olika AI-svaren/bearbetningarna efter hand som de blir klara. Genom att reglera arbetsordningen och tidpunkten – snarare än att kräva kontinuerlig respons – kan sekvensering hjälpa organisationer att bevara uppmärksamheten, minska kognitiv överbelastning och stödja mer genomtänkt beslutsfattande. Avsätt tid för ”mänsklig jordning”. Eftersom allt fler kan göra alltmer med AI ökar också det ensamma och självständiga arbetet. Forskarna menar därför att man bör avsätta tid och utrymme för lyssnande och mänsklig kontakt. Korta avstämningar, gemensamma reflektionsstunder och dialog avbryter ensamarbetet och ger perspektiv på det arbete man utför. Dessutom tillför det kreativitet.