”Silent middle” – tickande klocka mot utbrändhet

DET BRUKAR SÄGAS att drunkning sker odramatiskt – utan vare sig skrik eller vilda plask försvinner offret under ytan, därför att denne in i det sista tror sig kunna återfå kontrollen över situationen.

På ett liknande sätt beskriver ledarcoachen Angela Fox det hon kallar ”the silent middle”, i en artikel hos Fast Company; medarbetarna som förefaller kapabla och kompetenta – ända fram till den punkt då de går under.

Utbrändhet förknippas med synlig stress, upprepad frånvaro, känslosamhet eller apati, men behöver inte nödvändigtvis yttra sig som en kamp menar Angela Fox. Den kan lika gärna ligga och puttra under en fasad av hög leveranssäkerhet, eller en benägenhet att alltid ställa upp.

Med benämningen ”silent middle” pekar Fox på att detta är individer som varken blomstrar eller befinner sig i aktiv kris – utan ligger någonstans mittemellan.

De håller organisationen flytande genom plikttrogenhet och hög kapacitet. Inga varningsflaggor höjs eftersom de fortsätter att leverera pålitligt, och inte heller söker någon hjälp själva.

Angela Fox skriver att dessa personer ofta ges mycket beröm, och även gärna befordras. Och att ju mer kompetent någon framstår, desto mer sällan ställs frågan hur hållbar deras situation är.

Detta kännetecknar ”the silent middle”: 🤐 De ställer inte saker på ända, utan anpassar sig. 🔝 De finner stolthet i att alltid leverera på topp, och bygger sin identitet kring detta. ⌚ De utökar sina arbetade timmar utan att kalla det övertid eller kompa ut. 😥 De möter hellre orealistiska deadlines än att ses som jobbiga. 😶 De har sina känsloreaktioner under kontroll och ger ett samlat intryck. 🙊 De håller inne med, eller lindar in, sina åsikter för att inte utmana status quo. 🩹 De iklär sig rollen som krockkudde, och tar på sig mer för att skydda andra. 🎖️ I chefens ögon framstår de som resilienta, men är i själva verket bara duktiga på att maskera det höga tryck de arbetar under.

Men även om denna grupp fortsätter att vara produktiva medarbetare, så tynar deras kreativitet, innovationsförmåga och framåtanda. Det gör den lågintensiva utbrändheten inte bara till en hälsorisk, utan även en strategisk sådan när medarbetarna så sakteliga ”checkar ut” mentalt.

Författaren menar att det är genom ledarskapet den tysta utnötningseffekten kan hejdas. Men vad kan man då som chef göra för att stoppa denna erosion, som kan pågå i åratal innan den syns?

Dessa tips ger Angela Fox för att motverka tyst utbrändhet:

Släpp garden. Många organisationer värderar ärlighet på pappret, men föredrar i praktiken optimistiska tillrop framför realistiska invändningar. Chefer måste bjuda in till att låta sig utmanas utan att gå i försvar, och uppmuntra de som vågar framföra synpunkter. Omdefiniera styrka. Uthållighet är ofta något som hyllas – den som tar på sig mycket betraktas som en stark spelare. Men utan återhämtning som står i proportion till detta kommer kraschen förr eller senare. Det är upp till chefen att artikulera gränser, sätta realistiska förväntningar, och framhålla synlig återhämtning. Sätt människan i centrum. I arbetsplatskulturer där prestation är den enda värdemätaren så blir utmattning en fjäder i hatten – som bland Japans salarymen. Ge utrymme för personlighet, och låt medarbetarsamtalet handla om energinivå och balans hellre än resultat.