Avslutningsritual hjälp mot stress 

GRÄNSERNA MELLAN arbets- och privatliv blir allt suddigare ju mer uppkopplade vi är och ju mer vi jobbar på distans. Det kan stressa dig, mer än du tror. För även om du slutar arbeta en viss tid kan uppgifter som du inte hunnit klart med ligga kvar och dra stress i bakgrunden är du inte kan låta bli att tänka på dem av och till under kvällen.

Dessutom, om du lyckas stänga av jobbet helt kan det göra dig mer produktiv nästa dag.

”Empiriska studier har identifierat en positiv koppling mellan psykologisk ’detachment’ (det vill säga att såväl avsluta jobbrelaterade uppgifter, som att mentalt koppla bort arbetet under icke arbetstid) – och jobbprestationen”, säger Sabine Sonnentag, professor i arbets- och organisationspsykologi vid University of Mannheim i Tyskland, till The Guardian.

”Motsatsen, att inte kunna koppla bort jobbet, är associerat med dåligt humör och sämre välbefinnande”, säger hon.

Men att koppla bort är lättare sagt än gjort. Ju högre jobbstress – oavsett om det handlar om orimlig arbetsbörda, tidspress eller konflikt med medarbetare – desto svårare är det att koppla av psykologiskt, vilket ökar sannolikheten för att du har en kväll av ältande framför dig eller att du smyger undan och slår upp din dator.

Läkaren och författaren till The Burnout Doctor, Claire Ashley, rekommenderar därför att du avslutar varje dag med samma rutin, för att verkligen markera arbetsdagens avslut. Oavsett om du arbetar hemifrån eller på en arbetsplats.

”Att ha en daglig ritual blir en nyckel till att avaktivera ditt stressystem. Jag tycker om att göra några rörelser, andra kanske vill sätta på musik och hoppa runt eller spela Wordle. Över tid blir det en klassisk betingning (en pavlovsk rutin) som signalerar till din kropp att arbetsdagen är över”, säger Claire Ashley i samma artikel.

Men innan du avslutar din dag är det viktigt att du inte låter lösa ändar eller ouppklarade uppgifter bli hängande för då kommer de tveklöst att pocka på din uppmärksamhet under kvällen.

Ta därför några minuter och skriv ner några tankar kring hur du ska ta tag den oavslutade uppgiften dagen därpå. Det hjälper dig att få det psykologiska avslut du behöver. Det kan också bli en del av din avslutsrutin, där du reflekterar helt kort över arbetsdagen som varit och skriver ner de tre första sakerna du ska ta tag i dagen därpå.

Att ha engagerande aktiviteter planerade efter arbetsdagen hjälper dig också att koppla bort jobbet. I en studie från 2023 gjord på The Centre for Work, Organisation and Wellbeing vid Griffith University i Australien, såg man att det var en av de tre saker som var mest hjälpsamt för att stressa ner. De andra två var att tillbringa tid med familj och vänner och att ha en hobby som till exempel stickstickning eller trädgårdsarbete.

Att som chef helt stänga ner och inte jobba utanför ordinarie arbetstider är en stor utmaning och inte alltid möjligt. Men som Sabine Sonnentag säger: