KBT kan hjälpa dig att somna 

FLER ÄN 870 000 personer hämtade ut receptbelagda sömnmedel på apoteket förra året. Det motsvarar åtta procent av befolkningen.

Vissa av sömnpreparaten kan även användas till andra åkommor så det är inte säkert att alla tar dem just för sömnproblem.

Men användning av sömnmedel är en trend som ökar, och dessutom kryper ner i åldrarna, enligt Karolinska Institutet.

Detta trots att man sedan minst tio år tillbaka har konstaterat att kognitiv betendeterapi mot sömnproblem, KBT-i (i = insomni) ger bra hjälp med en effekt som består i uppemot tio år. I Chefs undersökning är det endast två procent som har testat KBT-i och tycker att det fungerar.

”Det är dels ganska okänt att KBT-i finns och är effektivt, dels är tillgången fortfarande mycket begränsad”, säger Kerstin Blom, psykolog och forskare vid Karolinska Institutets institution för klinisk neurovetenskap.

”Det är lätt att få sömnmedicin på vårdcentralen. De sex procent som i er undersökning uppger att de ofta använder sömnmedel motsvarar ungefär populationen vad gäller sömnmedicinbruk. Men det är svårt att bli hänvisad till KBT-i. Även om det finns, till exempel ger internetpsykiatrin i Region Stockholm behandling i hela landet, vet många läkare inte om det, inte allmänheten heller.”

Det ska dock finnas KBT-behandling mot insomni på vårdcentraler, hos privata psykologer, psykiatriska mottagningar och online.

”Mitt mål är att fler ska känna till, efterfråga och ges tillgång till KBT-i.”

Kerstin Blom har varit med och utvecklat den KBT-i som används vid Internet-psykiatri Region Stockholm. Så här beskriver hon terapiprocessen i tidningen Medicinsk Vetenskap:

”Den viktigaste delen kallas sömnrestriktion, men borde heta sängrestriktion. Det innebär att man bestämmer en fast uppstigningstid, räknar ut hur mycket man sover i genomsnitt per natt och sedan begränsar tiden i sängen till det. Så om man inte sover mer än fyra timmar per natt får man bara ligga i sin säng den tiden, till exempel mellan klockan två och sex. Om man efter en vecka sedan sover minst 85 procent av sängtiden kan man gradvis få lägga sig tidigare. Och när sömnen anpassat sig, vilket tar olika lång tid men ofta inte mer än några veckor, sover de flesta en mer sammanhängande sömn med god kvalitet.”

Till denna process tillkommer avslappning och utbildning om både sjukdom och behandling.

För många med insomni är själva oron för att inte sova en central del, som i sig förhindrar sömn.

Du kan drabbas av katastroftankar om att du inte klarar att arbeta efter en vaknatt. Även detta kan behandlas i terapin.