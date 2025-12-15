DET ÄR DAGS att sluta romantisera sömnbristen. Sömn har större betydelse än vad de flesta förstår.

Det menar Stefan Söderfjäll, doktor i psykologi, föreläsare och författare. Han ser en tydlig koppling till chefsrollen, där man som chef och ledare ofta upplever att man inte är i behov av lika mycket sömn som andra.

Trots ökad kunskap om vikten av sömn är det fortfarande många – och påfallande ofta chefer och ledare – som skryter med hur få timmars sömn de klarar sig på.

När Stefan Söderfjäll är ute och föreläser får han ofta höra av chefer och ledare att de inte tycker att de behöver mer än ett fåtal timmars sömn.

”Det sägs gärna med lite stolthet”, säger han, samtidigt som han medger att han själv levde den myten förr.

Han fortsätter:

”Medvetenheten om vikten av mat och sömn ökar, men det vete sjutton om vi för den skull sover bättre än vi gjorde innan. Många chefer tutar i sig själva – och andra – att de inte behöver så mycket sömn, vilket dessutom oftast är helt fel.”

För även de som tycker sig behöva mindre sömn far illa.

”Om chefen sover dåligt skapar det i sin tur stress och osäkerhet hos medarbetarna.”

Studier publicerade i Journal of Sleep Research visar att vi underskattar hur outsövda vi egentligen är. Och hur det påverkar vår arbetsprestanda.

De deltagare i studien som sov endast sex timmar per natt i två veckor fungerade lika dåligt som om de varit utan sömn i 48 timmar – och ändå trodde de att de presterade på toppen av sin förmåga.

”Två dygns förlorad sömn framstår dessutom i en helt annan dager om du vet att en natts förlorad sömn leder till elva procents sämre reaktionsförmåga – fullt i jämförelse med att vara full”, skriver hälsoteknikplattformen Thrive Global om studien.

”När man följt chefer som rapporterat hur lite och dåligt de sovit har man sett en högre grad av dysfunktionellt ledarskap. Man blir mer tvär, mindre bra på att lyssna och vara lyhörd, samt spegla medarbetares känslor”, förklarar Stefan Söderfjäll.

Han forskar själv på psykologiskt kapital, vilket definieras som en individs positiva tillgångar i form av hopp, egenförmåga, resiliens och optimism. Det är inre resurser som gör att vi orkar mer, ser lösningar i stället för hinder och vågar tro på vår egen förmåga, även i motgång – alla viktiga ledaregenskaper.

Sömnbrist påverkar vårt psykologiska kapital, kanske främst vår resiliens, det vill säga vår förmåga att mentalt härbärgera stress och svåra prövningar.

”Din resiliens är avhängig av att du är i fysiskt gott skick, att du har ätit och sovit bra. Annars blir det betydligt svårare för dig att ta dig igenom svårigheter”, säger Stefan Söderfjäll.

Men även de andra tre tillgångarna påverkas. Bristen på hopp kan få oss att ligga sömnlösa. När det kommer till egenförmåga har sömn har en dubbelriktad koppling – är du stressad och saknar tilltro till din egenförmåga sover du dåligt och sover du dåligt undergräver du dina mentala resurser.

Även din optimism påverkas. Sover vi dåligt blir vi på dåligt humör och därmed mindre optimistiska.

Men Stefan Söderfjäll vill också höja ett varnande finger för att ett dåligt sömnbeteende inte enbart är chefens egen angelägenhet – det smittar.

Pratar du som chef om att du sover endast ett fåtal timmar och att du kan jobba hur många timmar som helst per dygn, då får du också dina medarbetare att tro att det inte är så viktigt att sova. Det påverkar inte bara deras känslor utan även deras beteenden.

Det visar en annan studie publicerad i Journal of Sleep Research med 101 chefer och deras underställda. Där konstaterades en ”spillover effect” av chefernas dåliga sömn på deras dåliga ledarskap påföljande dag till att även medarbetare började sova dåligt.

Det fanns dock en liten chans för medarbetarna att förhindra att deras egen sömn försämrades, och det var genom att ta hand om sig själva med hjälp av fysisk träning.