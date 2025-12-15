Dålig sömn kan påskynda hjärnans åldrande
Dålig sömn kan få hjärnan att åldras snabbare. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet.
ENLIGT EN PINFÄRSK forskningsstudie från Karolinska Institutet kan dålig sömn påverka hjärnans åldrande.
Studien omfattar 27 500 medelålders och äldre personer från UK Biobank som genomgått hjärnavbildning med magnetkamera (MRI). De rapporterade själva sin upplevda sömnkvalitet utifrån fem faktorer: Dygnsrytm (morgon/kvällsmänniska), genomsnittlig sovtid, insomningssvårigheter, snarkning och dagtrötthet.
”Personer med dålig sömn hade en hjärna som i genomsnitt såg ett år äldre ut än deras faktiska ålder”, berättar Abigail Dove, forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet, som lett studien.
Ökad inflammation i kroppen tros vara en förklaring till sambandet mellan dålig sömn och äldre hjärna.
Andra förklaringar skulle kunna vara en försämring av hjärnans avfallshantering, som rensar bort skadliga ämnen när vi sover, eller att dålig sömn påverkar hjärt-kärl-hälsan, vilket i sin tur kan påverka hjärnan negativt.
