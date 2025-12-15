Det är för tidigt att säga att trenden med dålig sömn har vänt. Fler än två av tre chefer sover fortfarande dåligt. Men det har skett en förbättring. Det visar Chefs undersökning där 1495 chefer har svarat.

Totalt säger 71 procent att de ofta eller ibland sover dåligt. I Chefs senaste undersökning 2022 var det 78 procent. Det innebär att antalet chefer som sover dåligt har minskat med sju procentenheter.

Dessutom har antalet chefer som anser att deras sömnbrist gått ut över ledarskapet minskat med 12 procentenheter från 2022, och med hela 19 procentenheter från 2020.

”Även om Folkhälsomyndigheten ser en ökning av sömnproblemen vill jag minnas att jag sett en liten förbättring även i amerikanska studier”, säger Christian Benedict, professor i farmakologi vid Uppsala universitet och expert på sömnforskning,

Han tolkar resultatet som att det stora intresset för hälsofrågor och det arbete som han och många andra forskare samt Folkhälsoinstitutet gjort för att föra ut kunskap om sömn nu börjar få fäste.

”Kanske är det så att fler chefer börjar inse att god sömn är nödvändig för att vara såväl framgångsrik som omtyckt bland medarbetarna, även om chefernas arbetssituation är så pressad att de ännu inte lyckats få till sin egen sömn”, säger han.

”Det ses som chefsmesigt att säga att man har sömnproblem.”

Det är dock inte så länge sedan som få timmars sömn betraktades som tecken på styrka och prestation. Inte minst bland chefer och ledare som ville framstå som framgångsrika.

Flera amerikanska presidenter (Trump framhärdar fortfarande med att inte sova mer än 4–5 timmar per natt, dessvärre också Japans nya kvinnliga premiärminister som hävdar att hon klarar sig på två till fyra timmars sömn), åtminstone en brittisk premiärminister (läs Margaret Thatcher som menade att fyra timmars sömn var en symbol för hög arbetsmoral) samt entreprenörer som Elon Musk (som nu ökat sin sömn till sex timmar per natt då hans rutin att sova några timmar under skrivbordet skadat hans hjärna, enligt en intervju med CNBC) har hyllat så få timmars sömn som möjligt som ett slags ideal och framgångsrecept.

Den brittiske sömnforskaren Kevin Morgan har, enligt en artikel i Omni, pratat om att ungefär en procent klarar sig på så lite sömn som fyra timmar per natt.

I dag börjar allt fler inse hur viktig sömnen är, fullt jämförligt med att multitasking också betraktades som fint tidigare och nu helt motbevisats av forskningen. Sömnen är en av de mest basalt nödvändiga livsstilsfaktorerna för vårt välmående.

Christian Benedict säger att de nya rönen om hur sömnen påverkar hjärnhälsan verkligen har tagit skruv.

Christian Benedict

Karolinska institutet har publicerat en studie som visar att sömnbrist får hjärnan att åldras snabbare. Sömnen påverkar det parasympatiska systemet; lugn och ro-systemet, men även andra system i kroppen.

Forskarna har också sett att sömn har en terapeutisk funktion. Sömnproblem är ett kardinalsymtom på depression, enligt Christian Benedict, men sover man bättre kan också depressionen lindras.

Enligt Folkhälsoinstitutets uppgifter från 2024 sover nära hälften av svenskarna dåligt, och enligt Chefs färska undersökning gäller det för 71 procent av cheferna (med reservation för en överrepresentation av kvinnliga chefer, då kvinnor har mer sömnbesvär än män sett till populationen).

Christian Benedict kan förstå att sömnproblem drabbar cheferna i högre utsträckning:

”Är du engagerad, har många män­niskor som är beroende av dina beslut och inte bara bryr dig om företagets framgång, utan även medarbetarnas säkerhet, är det ett tungt ansvar som vilar på dina axlar. Vi har också en verklighet med ekonomiskt tuffa tider som skapar otroligt mycket stress. En stress du tar med dig när du går och lägger dig.”

Alldeles för många chefer sover inte tillräckligt bra och inte tillräckligt länge, enligt honom. Att sova mindre än sex timmar är att betrakta som sömnbrist. Och det gör nästan en tredjedel, 29 procent, av cheferna.

”Det motsvarar de siffror vi sett inter­nationellt”, säger Christian Benedict.

Det är också alarmerande att arbetet i allt högre utsträckning är den huvudsakliga boven i dramat.

Det är dubbelt så många chefer, 50 procent, som anger arbetsrelaterad stress och oro som orsak till sina sömnproblem, jämfört med för två år sedan, då andelen var 26 procent.

Fler chefer uppger också en ökad arbetsbörda, 31 procent 2025 i jämförelse med 20 procent 2022.

”Detsamma upplever jag i mina möten med chefer. ’Det är jobbet’, säger många, som menar att det inte finns någon gräns mellan arbete och fritid, en stor ekonomisk press med många varsel och att man måste jobba stenhårt för att skaffa mervärden genom att visa sig högpresterande. Det är slitsamt och slår väldigt negativt mot sömnen, som är en spegel av ditt liv”, säger Christian Benedict.

Chefernas bästa tips för att somna och sova gott (1/2): ”Spikmatta och två alvedon.” ”Visualiserar hur jag kör hemifrån till landet, där jag måste se alla delar av sträckan. Då somnar jag oftast direkt.” ”Skriv dagbok för att få ner alla tankar som snurrar i huvudet.” ”Inte äta tre timmar innan jag ska sova.”

I undersökningen är det 18 procent som uppger ”annat” än arbete som orsak till sina sömnproblem, vilket möjligen kan förklaras av en miss i frågeformuleringen.

Flera av deltagarna påpekar i frisvaren att sömnbesvär ofta beror på barn som väcker dem om nätterna samt på klimak­teriet. Dessa orsaker saknades bland svarsalternativen.

”Sömnåtgärder bör ingå i friksvårdsbidraget” Studier visar att varje satsad krona på sömnprogram genererar minst tre kronor tillbaka i minskade kostnader för sjukfrånvaro. Företag som inför sömnprogram rapporterar dessutom färre sjukskrivningsdagar och högre välmående. Det skrev Christian Benedict, tillsammans med Magnus Lunderquist, personalchef på Sova sängvaruhus, i ett debattinlägg i Aftonbladet i somras. De vill att sömnåtgärder ska ingå i företagens friskvårdsbidrag, och tycker att arbetsgivarna behöver tydliga checklistor; sömnrådgivning, digitala mätverktyg, sömncoachning och sömnkurser bör räknas som friskvård. ”När arbetsgivare ges klarhet vågar de investera i sömnprogram – vilket gynnar både medarbetarnas hälsa och företagets resultat”, skriver de i debattartikeln.

Klimakteriet har blivit en mycket omtalad sömnbov, bekräftar Christian Benedict:

”Svettningar, vallningar och oro är väldigt vanligt. Det, tillsammans med att kvinnor fortfarande gör mer hemma, gör att det inte är ett överraskande resultat att många kvinnor har stora sömnproblem.”

Hur hårt den dåliga sömnen slår mot ledarskapsförmågorna är väldigt individuellt, men mest avgörande är hur stor erfarenhet du har som chef.

”Är du en äldre chef med lång erfarenhet är det givetvis lättare att styra skeppet genom stormen. Men om stormen helt plötsligt beter sig annorlunda är det inte ens säkert att de mest erfarna klarar sig så bra”, säger Christian Benedict.

Sömnbrist gör att varje förändring påverkar dig mer, ger dig ett större stresspåslag och en större utmaning när situationer ska hanteras.

”Sömnbristen gör att du tappar i motståndskraft och i den empatiska delen. Dessutom kan den fysiska påverkan av att blodsocker, blodtryck, hjärt-kärlsystem rubbas också leda till att du tappar i prestation. Du blir även mer impulsiv och din beslutsförmåga påverkas”, säger Christian Benedict.

Men han vill inte heller dra för stora växlar på hur sömnbrist påverkar chefers ledarskap, eftersom det är högst individuellt när man mår dåligt av sina sömnproblem.

Många chefer är inte heller ensamma om att fatta beslut. Det finns ofta folk som kan fånga upp en, menar han.

Cheferna i undersökningen uppger i fallande ordning att de har svårt med koncentrationen, har minnesproblem, känner sig lättirriterade och är på dåligt humör.

De har också svårigheter att hantera stress och upplever att de har försämrad beslutsförmåga. Endast tio procent av de som uppger att de har sömnproblem säger att deras prestationsförmåga är oförändrad.

Chefernas bästa tips för att somna och sova gott (2/2): ”Jag förbjuder mig att tänka framåt, då blir det projektplanering vilket leder till fler och fler tankar i olika riktningar. Tänka bakåt i tid har inte samma effekt.” ”Jag tänker att jag vilar även om jag inte sover.” ”Har börjat med en kreativ hobby som jag kan fokusera på när jag vaknar på nätterna, i stället för på arbetsfrågor.”

Även om kännedomen om hur sömnbrist påverkar oss har ökat, är många rädda för att prata om det, trots att de som sover dåligt faktiskt är i majoritet och det borde vara tvärtom.

Flera chefer har tackat nej till att medverka i intervju om de inte får vara anonyma.

”Jag är i en rekryteringsprocess och det kan vara så att detta kan ligga mig i fatet med min potentiella framtida arbetsgiv­are”, skriver en av cheferna.

Många är fortfarande rädda för att det ska uppfattas som en svaghet, konstaterar Christian Benedict:

”Det ses som chefsmesigt att säga att man har sömnproblem. Och man kan därför försöka förneka de besvär som det orsakar. Det är tuffa tider, många i näringslivet känner sig stressade. Kanske väljer man att ignorera sina stressutfall, som dålig mage eller sömn.”

Hans främsta råd till cheferna är: Skriv en att göra-lista över vad du vill uppnå den här veckan, då har du en bortre gräns som kan hjälpa dig att inte bara säga ja hela tiden. Många drivs av en rädsla att säga nej för att inte hamna ett steg bakom konkurrenterna.

”Vi behöver vila och återhämta oss, annars tappar vi förmågan att reflektera över vad vi har åstadkommit. Jag är tysk och jämför gärna med bilar. Att köra på första växeln i 80 km i timmen, det går inte, motorn går sönder. Du kan inte ha full gas hela tiden, du behöver växla ner.”

CHRISTIAN BENEDICTS 10 FRÄMSTA SÖMNRÅD Strukturera din dag, en ostrukturerad dag skapar kaos om natten. Gör en att göra-lista över vad du vill åstadkomma på arbetet. Ha en rimlig målsättning och håll fast vid den. Skapa en hälsosam balans mellan arbete och fritid, så att ditt chefsjobb inte blir lidande. Fasta sovtider och fasta måltider. Träna, men inte för sent på dagen. Undvik koffein, viktigare ju senare på dagen det är. Vistas utomhus varje dag. Ha kallt i sovrummet. Undvik sen mobilanvändning. Använd gärna mobilens fokusläge för att minska distraktioner. Andningsövningar, meditation och att lyssna på en ljudbok kan hjälpa dig att sova bättre. Så även att ha sex, vilket har en lugnande effekt på kroppen.

Grafik och illustrationer: Anna Harvard