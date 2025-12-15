Så olika löser chefer sina sömnproblem

Ulrika Lundgren, biträdande förvaltningschef samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen, Karlskoga kommun

Äter i stället för att sova

”Mina sömnproblem är direkt relaterade till arbetsbelastning och tidsbrist. De senaste åren har jag varit förvaltningschef, men nu klivit av och fått en annan roll innan jag ska sluta.

Jag har suttit med möjligheten och utmaningen att leda en politiskt styrd organisation. Att som tjänste­person utföra politikens vilja på en ’hur’-nivå är en stundtals svår balansgång mellan politik och strategi.

Mitt sätt att hantera detta är att jobba för mycket – och sova för lite – för att då åstadkomma resultat.

Jag läser aldrig mejl precis innan sänggående, och öppnar inte datorn på fritiden om det inte är nödvändigt. Då jobbar jag ändå tio till tolv timmar per arbetsdag.

För att få dagen att funka behöver jag lägga mig i tid och sova åtta timmar. Min sömnbrist har gjort att jag i stället äter mig till energi och dricker för mycket kaffe. Det gör att jag ändå klarar dagen. Jag tappar sällan tålamodet, men härskartekniker gör att jag flyger i taket och då ännu lättare om jag har sovit för lite.”

Anette Karlsson, kommunikationschef, Stockholms stad

Problemen blir sällan lösta på natten

”Mitt mest återkommande sömnproblem är att jag vaknar vid 03-tiden. Men det är bara ett problem när det är mycket på jobbet.

Då hamnar jag i olika tankar som kan vara svåra att bryta. Det handlar nästan uteslutande om olika utmaningar, men jag försöker stänga av genom att tänka på annat.

Genom åren har jag haft olika strategier för att somna om. Jag har också försökt acceptera att jag är vaken och inte göra för stor sak av det.

Min erfarenhet är att det oftast går bra att arbeta dagen efter ändå. Det jobbiga är att det kan kännas som det går väldigt mycket energi till ingen nytta eftersom problemen sällan blir lösta på natten.”

Johan Idegård, enhetschef arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad

Hittade sin sömnrytm via forskning

”Jag gick i flera år med sömn­problem som var klart jobbrelaterade. Personal­frågor, budgetfrågor, högt, lågt och korta puckar utgör chefens vardag.

Under en längre tid repeterade jag det gamla mantrat ’det blir bättre’ och ’nästa år blir ett lugnare år’ för mig själv. Så var naturligtvis inte fallet.

Under denna period sov jag mycket dåligt och vaknade mitt i natten med tankar som ’vem håller reda på jämna födelsedagar?’ och ’är det deadline i morgon?’.

När jag vaknade mitt i natten var det omöjligt att somna om. Det var lika bra att gå upp klockan fyra och sätta sig vid datorn.

Men jag har börjat ha ett anteckningsblock vid sängen. Om det kommer en jobbtanke nu så parkerar jag den på blocket. Lugn i att den inte kommer att tappas bort kan jag sedan somna om.

Sedan är min sömnstrategi att jag följer de beforskade metoder som finns, och de fungerar faktiskt utmärkt. Ingen skärm från ett par timmar innan sängdags, att läsa en bok är ett fullgott substitut. Ett kallt, tyst och mörkt sovrum gör all skillnad i världen.

Tack vare en övergångsperiod med sömntabletter hittade jag en god sömnrytm och är nu på en plats där sömnbristen inte längre påverkar vardagen eller mitt mående.”

Gabriella Finnborg, vd Prat

Kör på och kraschar regelbundet

”När jag inte sover ordentligt känner jag mig trött, är mer sårbar för stress, orkar inte vara så närvarande som jag vill och kan uttrycka mig slarvigt till mina medarbetare så att det uppstår missförstånd.

Jag har ofta svårt att prioritera avkoppling under intensiva jobbperioder. Jag kör på, och sedan kraschar jag några dagar då jag laddar energi. Och så tillbaka igen.

Som vd, grundare och ägare till en pr- och kommunikationsbyrå med 21 anställda har jag flera roller samtidigt. Jag är en engagerad chef, som gärna har koll på många detaljer och vill vara tillgänglig.

Jag vill vara inkluderande och stöttande, men det innebär också att jag lätt tar på mig för mycket ansvar.

Jag vaknar ofta mitt i natten och har svårt att somna om. Mina tankar kretsar oftast kring jobbet. Det blir ett slags ältande som jag har svårt att stänga av.

Problemen har pågått under en längre tid, men jag har börjat ta steg för att få bättre kontroll. Bland annat använder jag en Oura-ring som mäter stress, aktivitet och sömn. Den ger mig både insikt och konkreta påminnelser om när jag behöver prioritera vila, vilket har hjälpt mig att bryta dåliga mönster.”

Annica Lundgren Frisk, bitr. enhetschef kontrollavdelningen, Tullverket

Klimakteriet var orsaken

”Jag har haft sömnproblem genom åren, men nu i efterhand tror jag faktiskt att det mer handlade om klimakteriet än om chefskapet. För efter att ha använt östrogenplåster i ett år sover jag utmärkt igen.”

Anna Gillberg Gustavsson, sektionschef Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde, Region Stockholm.

Struktur ger god sömn

”Jag hade problem med sömnen för några år sedan. Det var både svårt att somna och att somna om när jag vaknade på natten.

Jag ändrade mitt beteende på några sätt: Gick och la mig och gick upp samma tid varje dag (struktur), förbjöd mig själv att använda mobilen i sängen (har haft stor effekt), började använda öronproppar och mask för ögonen för att stänga ute ljud och ljus.

Jag har alltid tränat mycket, så den vanan hade jag redan. Men jag började med en mer effektiv yoga och lärde mig andningsövningar.

När problemen kommer tillbaka – det gör de, men väldigt sällan – förskjuter jag sänggåendet lite ett par dagar och bygger upp ett sömnbehov. Sedan brukar det fungera bra igen.”

Susanne Ålund, rektor Norlandia Förskolor, Hamnen och Piraten

Anteckningsblock vid sängen

”Jag jobbar ofta kvällar och kommer inte i säng i tid, dessutom går jag upp ganska tidigt varje morgon. Jag skulle vilja sova 7 timmar men det blir i bästa fall 6,5 timme/natt och ibland mindre.

I stressiga perioder kan jag vakna mitt i natten och ha svårt att somna om, men ett gammalt knep är att ha ett litet block vid sängen som jag skriver mina tankar i för att kunna släppa dem och sova vidare. Det fungerar oftast, men inte alltid.

Jag är rektor för två förskolor i ett privat friskoleföretag som heter Norlandia. Jag sköter alla frågor och sysslor själv och -jobbar inte i något team.

Jag har kolleger som har andra förskolor, men vi kan ändå hjälpas åt med dilemman. Vi ingår i en större grupp med flera rektorer och har bra stöd från ledningen.”

Cecilia Linde, professor i kardiologi, Karolinska Institutet

Fusion gav sömnproblem

”Mina problem började när jag genomförde en fusion av två hjärtkliniker och många motsatte sig förändringen.

Jag var verksamhetschef med 250 underställda och omorganiserade hela kliniken.

Samtidigt var jag tvungen att spara pengar, vilket alltid är en utmaning i sjukvården, inte minst hjärtsjukvården, som måste finnas.

Under denna turbulenta tid vaknade jag 03 varje morgon och skrev minneslistor, det fungerar faktiskt.

Jag startade varje arbetsdag klockan 06 med e-post innan jag gick till jobbet, men i gengäld stängde jag av allt jobb vid 19-tiden, så att jag kunde varva ner.

Jag åt regelbundet, men inte på kvällarna, och tränade i den omfattning jobbet tillät.

Jag har fått massor av tips som mörkt, tyst rum, inga skärmar efter klockan 19, inga telefonsamtal efter klockan 20 och att undvika alkohol, vilket kan vara svårt i mitt nuvarande internationella arbete med mycket middagar.

Jag lägger också in en kulturupplevelse varje vecka så att jag får något annat att tänka på än jobbet.”

Pernilla Lundin, CFO/CMO, Kontrollbolaget

Trillingar och lågkonjunktur

”Mina sömnproblem bottnar främst i att vi har trillingar som fyller elva år i januari. Två av dem har utmaningar med npf (add och ligger på autismspektrumet) och har svårt med sömnen av och till.

Det beror också på att jag och min man driver ett företag inom arkitektur, konstruktion och kontrollansvar.

Vi har 15 medarbetare och kontor i Gävle, i Åre och sedan en månad tillbaka i Stockholm.

Konjunkturen påverkar oss rejält och vi får kriga för varje uppdrag, så det är extra komplicerat att både ställa höga förväntningar och samtidigt peppa personalen.

Jag är en transparent och ärlig chef, kanske för snäll, vilket kan bli jobbigt när medarbetare inte lever upp till förväntningarna. Jag har därför tagit hjälp själv med coachning just nu.”

Joakim Andersson, kontorschef, Accesia

Slutade älta genom ligga sked-test

”I mars 2024 gick jag hem från jobbet, då jag slutade fungera. Detta efter en belastning på arbetet och i mitt privatliv.

I oktober var jag tillbaka på 100 procent och sedan dess har livet fungerat, även om sömnen fortfarande är en utmaning.

Bristande sömn var den första signalen på att något inte stod rätt till. Jag vaknade flera gånger på natten och hade svårt att somna om.

Främst var det olika personer som jag ältade på natten.

Ett verktyg jag använde mig av för att sluta, var att fråga mig själv om jag ville ligga sked med den personen. Om svaret var nej så fick de helt enkelt lämna sovrummet och jag måste tänka på annat.

Jag har provat sömntabletter, men vill undvika tabletter överhuvudtaget. I dag har jag bättre verktyg för att hantera sömnlösheten.

Jag vaknar fortfarande men kan då fokusera på andra tankar så att det inte fastnar hos mig. Jag bär inte längre med mig de negativa tankarna.”

Richard Olsson, fastighetschef, Umeå universitet

Sömnproffs

”Jag får utmärkelsen sömnproffs av min Garmin-klocka mycket ofta. Har endast sömnsvårigheter vid enstaka tillfällen per år, så inget problem för mig.”

Maria Hellström, vd, Codemill

Digital kognitiv kurs gjorde underverk

”Jag var affärsområdeschef på Capgemini. Barnen var små och jag jobbade mycket.

Jag sov cirka fem timmar per natt, vaknade ofta 03 och var vaken en timme eller två. Ofta läste jag tills jag somnade om.

En dag sa min assistent att jag såg ut som skit, och att hon hittat en digital, kognitiv kurs för att sova bättre. Den kostade 500 kronor.

Jag köpte den, följde den till punkt och pricka och började sedan sova bättre. Insåg att jag bör sova cirka sju timmar och en kvart per natt.

I omgångar faller jag tillbaka och ligger vaken på natten och har svårt att somna om, men har nu ett knep: Jag lyssnar på radio.

Sedan snart åtta år tillbaka är jag vd, nu på ett börsnoterat mjukvarubolag.