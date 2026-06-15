Chef undersökning: Uppkoppling eller avkoppling på semestern?

SOMMAR OCH SEMESTER. Årets höjdpunkt, enligt många. Och hela 96 procent av de chefer som svarat på Chefs undersökning längtar efter ledigheten.

De vanligaste bland de svarande cheferna är att vara borta från jobbet i 4–5 veckor. Eller borta och borta. Var femte chef jobbar under semestern för att hen inte hunnit klart med arbetsuppgifterna före ledigheten.

Hur viktigt är det då att chefen tar semester?

Charlotte Valleskog

”Jätteviktigt, eftersom semestern ger möjlighet till sammanhängande ledighet, vilket behövs för återhämtningen”, säger Charlotte Valleskog, organisationskonsult och chefspsykolog på Feelgood företagshälsovård.

Enligt semesterlagen har alla anställda, även chefer, rätt till 25 dagars semester om året varav fyra veckors sammanhängande ledighet mellan juni och augusti.

Men spelar det någon roll om man tar semestern på sommaren eller inte?

Enligt Charlotte Valleskog är det viktiga inte när man tar ledigt utan att man får möjlighet att återhämta sig.

”Men de flesta vill ju vara lediga samtidigt med resten av familjen, så att man kan resa iväg med dem. Självklart är det också viktigt att det passar verksamheten om man väljer att ta sin huvudsemester någon annan period än under sommaren. Dessutom, om man reser bort mitt i en händelserik period på jobbet kan det vara svårt att koppla av när man är borta.”

Charlotte Valleskog är aktuell med boken Hållbara chefer – skapa förutsättningar för ett långsiktigt ledarskap (Gothia Kompetens). I den ger hon praktisk vägledning för organisationer som vill förbättra arbetsmiljön för sina chefer.

Alltför ofta, menar hon, missar den högsta ledningen att skapa förutsättningar för chefen att göra ett bra jobb. Och här är chefens möjlighet att kunna ta semester en viktig del.

”Det är inte en enskild chefsfråga om chefen hinner ta semester eller inte. Men tyvärr lämnas det ofta till chefen själv att planera för att kunna vara ledig. Det högre chefsledet behöver vara involverade i att det finns förutsättningar för organisationens chefer att få den ledighet de har rätt till.”

”Dessutom kan medarbetarna få för sig att det även förväntas av dem att de läser mejl på semestern”

För alla verkar inte de förutsättningarna finnas. Var tionde chef planerar att ta ledigt i tre veckor eller mindre i sommar. Charlotte Valleskog funderar över om chefen gör det för att hen inte vill vara ledig mer än så eller för att det känns som att verksamheten kräver det.

”Här ringer varningsklockorna. Min absoluta erfarenhet är att när man avstår från rätten att ta minst fyra veckors sammanhängande ledighet gör man det för verksamhetens skull. Jag tror att det övervägande skälet är att man vill minimera negativa konsekvenser av att man är borta och slippa komma tillbaka till ett berg av arbetsuppgifter.”

Alla tar heller inte en sammanhängande semester. Drygt var fjärde chef, 28 procent, planerar att dela upp ledigheten i sommar.

”Det är ganska vanligt att ta två veckors ledigt, jobba en och sedan ta två veckor igen, för att minska belastningen när man kommer tillbaka. Risken är då att man inte blir tillräckligt återhämtad. Det tar ett tag att gå ner i varv”, säger Charlotte Valleskog.

Men bara för att man har ledigt betyder inte det att man kan koppla av.

Så många som 64 procent av cheferna, nästan två tredjedelar, har svårt att varva ner under semestern. De flesta tycker att det är svårt att varva ner i början medan några varvar ner först i mitten eller slutet. En liten andel, 4 procent, varvar inte ner överhuvudtaget. Ändå uppger drygt sju av tio chefer att de brukar känna sig utvilade efter semestern.

”Här gäller det att vara vaksam på om man verkligen fått den återhämtning man behöver. Annars blir man mindre tålig för den belastning som kommer när man börjar jobba igen”, säger Charlotte Valleskog.

Spelar det då någon roll vad chefen gör på semestern?

”Ja. För att få återhämtning ska du belasta andra funktioner än dem du använder på jobbet. En bra semester är där du gör något som du får energin åter av. Det förutsätter att du vet vad du uppskattar och inte gör det du tror att du borde göra. Det gäller att lära känna sig själv. Vissa gillar att ha full rulle och att måla om huset kan vara återhämtande om du till vardags sitter på kontor.”

Många chefer jobbar extra hårt för att hinna klart med arbetsuppgifterna inför ledigheten. Nästan hälften, 48 procent, uppger att de antingen ”jobbar som en galning” innan de går på semester, eller fortsätter jobba under semestern.

Här är Charlotte Valleskogs råd att planera för sommarsemestern redan under våren.

”Ingen kan vara borta från jobbet en längre tid utan att förbereda för det”, säger hon.

Att släppa jobbmejlen under semestern verkar svårt. Drygt tre fjärdedelar, 76 procent, kollar jobbmejlen minst en gång i veckan. Av dessa läser 30 procent jobbmejl varje dag. Det här behöver inte vara något dåligt, menar Charlotte Valleskog.

”Visst, det är inte bra om det minskar möjligheten att koppla av. Men man kanske gör det i syfte att se vad som väntar när man kommer tillbaka. En del tycker att det är skönt att ha koll på vad som händer. Och om man blir lugnare av det är det inget fel. Man får fråga sig: ’Kollar jag jobbmejlen medvetet för att jag mår bra av det, eller gör jag det på impuls och sedan grubblar över det resten av dagen?’”

Risken finns också att medarbetarna kan tro att det är fritt fram att mejla chefen på semestern om hen hela tiden är snabb med att svara.

”Dessutom kan medarbetarna få för sig att det även förväntas av dem att de läser mejl på semestern”, säger Charlotte Valleskog.

En tredjedel av cheferna i Chefs undersökning svarar att de bävar för att börja jobba igen när semestern väl går mot sitt slut. Det behöver inte betyda att man inte trivs på jobbet, bara att man tycker att det är tråkigt att den sköna ledigheten snart är över.

”Men i en del fall kan det verkligen vara ett tecken på att det är dags att göra något annat”, säger Charlotte Valleskog.

Charlotte Valleskog: 3 tips till chefen för att vara ledig på semestern 1. Prioritera rätt saker. Ungefär en månad innan du går på din ledighet, fundera igenom vad som måste vara klart och vad som kan vänta till efteråt. 2. Prata med din egen chef. Red ut hur ni ska göra om du och ditt team inte hinner klart med det absolut viktigaste. Bestäm tillsammans vad som verkligen är akut. 3. Sätt upp tiden du ändå jobbar. Om du behöver jobba på semestern: Sätt upp det som arbetstid, och kom överens om det med din chef i förväg. Annars gömmer ni undan problem som att du har för hög arbetsbelastning.