Så kopplar vi av på semestern

Karin Bodin, koncern-vd Polarbrödsgruppen, Umeå.

”Stänger av datorn så mycket det går”

”Efter att vi summerat juni månad, runt 5 juli, försöker jag stänga av datorn så mycket det går. Vi har väl fungerande arbetssätt med delegerat ansvar, så det brukar gå riktigt bra.

Svensk sommar har massor av fantastiska distraktioner som svamp, bär, kanotturer och bad, med eller utan bastu.”

”Rör på mig, tränar och upplever”

Mia Forsgren, byråchef artistbyrån Jubel, Stockholm.

”Jag tror inte riktigt på att ’stänga av helt’ – jag tror mer på att byta energi. Jag är entreprenör i grunden och gillar att ha saker igång, det är då jag mår som bäst.

Jag har alltid haft ett visst mått av jour, även som chef och vd, men för mig är det inte stress, det är snarare ett lugn. Jag vet vad som väntar och kan släppa det däremellan.

Skillnaden i dag är att jag inte behöver vara överallt själv. Jag har blivit bra på att omge mig med människor som tar ansvar, vilket gör att jag faktiskt kan koppla av – på mitt sätt. Och mitt sätt är kanske inte att ligga still i en solstol i två veckor, utan att röra på mig, träna, resa, uppleva och vara mitt i livet. Det är då jag laddar om batterierna som mest.”

”Jag lyckas nog aldrig koppla ner från jobbet helt”

”Utser en ställföreträdare”

Hans-Otto Halvorsen, kultur- och fritidsdirektör i Nacka kommun.

”Jag försöker att inte ta mig själv och jobbet på för stort allvar. Ingen är oersättlig. Det är viktigt att släppa tankarna på jobb och njuta av tillvaron.

Om jag ska lyckas med detta finns det några saker jag har lärt mig under åren. Främst är det vikten av planering och framförhållning, att se till att alla kända större saker antingen kan avslutas eller få en naturlig paus under sommaren. Jag ser också till att utse en ställföreträdare och att lägga in frånvaromeddelande i mejl och telefon med hänvisning till denne.

Någon form av oförutsedda händelser brukar alltid uppstå på semestern. Därför går jag på förhand igenom med ställföreträdaren vilka befogenheter hen har. Jag vill gärna bli kontaktad om ställföreträdaren är osäker. Det är bättre att ta några minuter i telefonen än att möta svallvågorna när semestern är över, tänker jag. Handlar det om en kris är jag alltid tillgänglig. Det ingår i jobbet och ersättningen. Jag kan släppa jobbet rätt så snabbt igen.”

”Låter jobbet vila”

Bahjat Mourad, vd LEBA

Ekonomibyrå, Norrköping.

”För att verkligen kunna koppla av på semestern försöker jag sätta tydliga gränser redan innan jag går på ledighet och lämnar över med trygghet till teamet. När det inte är något akut låter jag jobbet vila – vi har alltid någon på plats som kan ta hand om kunderna, och eftersom bokslut och deklarationer oftast är klara innan sommaren infinner sig ett lugn även hos företagen. Det ger mig möjlighet att släppa taget på riktigt, vara mer närvarande och landa i stunden.

Jag hämtar mycket energi från naturen och tiden med familjen. Just den här sommaren känns extra speciell då jag precis gett ut en bok, Kastanjekriget, som handlar om mitt liv från ensam flyktingpojke till etablerad företagare.”

”Gör något helt tvärtom”

Pia Nilsson, vd för chefsverktyget Rolf.

”Jag lyckas nog aldrig koppla ner från jobbet helt. Men under semestern mår jag bra av att få jobba med kroppen med enklare saker som inte kräver så mycket tankeverksamhet.