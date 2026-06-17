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Bra ledare förändrar världen

Bra ledare förändrar världen

Lär chefer om klimakteriet 

Anna-Karin Mikkeläs nya bok lär chefer om hur klimakteriebesvär kan ta sig uttryck på arbetsplatsen.

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Text: Sara Hammarkrantz
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Boken Klimakteriet för chefen lär chefer om vanliga besvär.

I DEN NYA boken Klimakteriet för chefen ger hr-konsulten Anna-Karin Mikkelä kunskap och verktyg för att du som chef ska kunna lyfta frågan om klimakteriet med dina medarbetare, på ett professionellt och omtänksamt sätt.

Det vi framför allt vet om klimakteriet är att man drabbas av värmevallningar och svettningar, men det är lätt att missa hur det påverkar det psykiska måendet och hur det tar sig uttryck på en arbetsplats.

Enligt Womnis klimakterierapport, där över 66 000 svenska kvinnor självrapporterat sina symtom, uppger hela 78 procent att deras psykiska mående påverkas under klimakteriet. Det kan handla om hjärndimma, glömska, oro, nedstämdhet, självtvivel, ångest och minskad stresstålighet.  

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