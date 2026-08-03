Mina sidor Logga ut

Bra ledare förändrar världen

Bra ledare förändrar världen

Längre semester, längre liv

Forskare vid Uppsala universitet visar att det finns ett samband mellan semester och livslängd.

Hälsa
Text: Sara Hammarkrantz
Publicerad
En man med helskägg ler avkopplat i en hängmatta i skogsmiljö.

KÄNNER DU DIG STRESSAD över att gå på semester? Eller är du rädd att du tar för lång semester och borde börja jobba tidigare? Luta dig då mot att minst tre veckor semester i följd, tillsammans med en hälsosam livsstil, avsevärt kan sänka din risk att dö i förtid på grund av ett för stressigt jobb.

Det visar en studie av ett forskarteam vid Uppsala universitet. Studien löper över 40 års tid.

Deltagarna i studien som tog en kortare semester arbetade också mer och sov mindre än dem som tog en längre semester, vilket ytterligare ökade stressen i deras liv.

Forskarna tror sig dessutom kunna uttyda att en längre semester har större betydelse för långlevnad än andra försök att förändra livsstilsvanor.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa våra artiklar! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis och utan tidsbegränsning!
  • Chefs nyhetsbrev med senaste ledarskapsnyheterna!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.

Hälsa

En grupp personer lyssnar till en utbildare

UGL – Utveckling av grupp och ledare

UGL är en klassisk ledarskapsutbildning som ger dig djupgående insikter om dig själv, om gruppdynamik och om hur en grupp utvecklas. En UGL har du stor nytta av – både privat och professionellt – oavsett om du är chef eller ej!

Läs mer och boka!
Nina Jällgård är utbildningsstrateg på Chefakademin.

Bygg en egen företagsakademi

Allt fler företag tar ett helhetsgrepp för att kompetenssäkra sin verksamhet – med en egen utbildningsakademi. Läs mer om hur ni bygger en framgångsrik akademi, steg för steg.

Läs mer
Två kvinnor sitter i möte

Erfaren chef — men rör du dig framåt?

Så här vet du om och när det är dags att ta ett steg vidare i din utveckling som ledare.

Läs mer