Längre semester, längre liv

KÄNNER DU DIG STRESSAD över att gå på semester? Eller är du rädd att du tar för lång semester och borde börja jobba tidigare? Luta dig då mot att minst tre veckor semester i följd, tillsammans med en hälsosam livsstil, avsevärt kan sänka din risk att dö i förtid på grund av ett för stressigt jobb.

Det visar en studie av ett forskarteam vid Uppsala universitet. Studien löper över 40 års tid.

Deltagarna i studien som tog en kortare semester arbetade också mer och sov mindre än dem som tog en längre semester, vilket ytterligare ökade stressen i deras liv.