Du vill få fler arbetsgivare att intressera sig för skogsbad. Varför?

”Jag har arbetat med skogsbad sedan 2020 och har mött många människor som varit utmattade eller på väg att bli det. Ofta har de blivit sjukskrivna eller tvingats lämna sina arbetsplatser. För mig handlar skogsbad om att förebygga att människor hamnar där. Jag är beteendevetare i grunden och ser hur viktigt det är att skapa förutsättningar för återhämtning innan problemen blir för stora.”

Vad säger forskningen om effekterna?

”Det finns mycket forskning som visar att kontinuerlig vistelse i naturen minskar stress, sänker blodtrycket, förbättrar sömnen och stärker immunförsvaret. Många upplever också att de blir på bättre humör och får lättare att fokusera. Vi vet dessutom att dagsljus och naturkontakt påverkar både vår psykiska och fysiska hälsa. Det handlar inte om något diffust eller svårmätbart – flera av effekterna går att se rent fysiologiskt.”

Vad är skillnaden mellan ett skogsbad och en vanlig promenad i skogen?

”Många säger att de har gått i skogen hela livet, men aldrig på det här sättet. Ett skogsbad handlar om att sakta ner. Jag guidar deltagarna genom olika övningar där de får stanna upp, observera och använda sina sinnen. Det kan handla om att leta efter rörelser i naturen, studera ett träd eller bara sitta stilla en stund. När tempot sjunker kommer man ofta ner i en djup fysisk och mental avslappning. Man börjar lägga märke till saker som man annars missar.”

”När människor kommer ut tillsammans försvinner ofta prestige och hierarkier.”

Hur kan chefer använda naturen som ett verktyg i vardagen?

”Det behöver inte vara komplicerat. Man kan hålla walk-and-talk-möten, förlägga delar av konferenser utomhus eller använda parker och grönområden i närheten av arbetsplatsen. Även om man arbetar mitt i en stad finns det ofta någon form av natur i närheten. Forskningen visar att också mindre naturmiljöer ger effekt. Att bara kunna se växtlighet genom ett fönster kan påverka vårt välbefinnande positivt.”

Vad säger du till dem som tycker att skogsbad verkar lite flummigt?