Mina sidor Logga ut

Bra ledare förändrar världen

Bra ledare förändrar världen

Skogsbad kan bli en godkänd behandlingsform

En stor studie genomförs vid Sveriges Lantbruksuniversitet där personer med stressrelaterad ohälsa får delta i så kallade skogsbad.

Hälsa
Text: Sara Hammarkrantz
Publicerad
Skogsbad är sedan länge en godkänd behandlingsform i Japan.

DET ÄR EN DEL av EU-projektet Green Me, där Sverige och Spanien undersöker skogens möjligheter, medan Italien och Storbritannien studerar trädgårdsterapins effekt. 

”Vi vill att vården ska se skogsbad som ett alternativ till sedvanlig behandling. Vår hypotes är att deltagarna får signifikanta förbättringar i sin hälsa”, säger Anna María Pálsdóttir, lektor i miljöpsykologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, till Psykologtidningen.  

Skogsbad är en japansk sedvänja, kallad Shinrin-yoku, som handlar om att bada alla sinnen i skogens atmosfär. Helt enkelt en kravlös vistelse i en återhämtande miljö.

I Japan har skogsbad varit en godkänd stresshanteringsmetod sedan 1982.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa våra artiklar! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis och utan tidsbegränsning!
  • Chefs nyhetsbrev med senaste ledarskapsnyheterna!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.

Hälsa

Att leda utan att vara chef

Leda utan att vara chef

Leda team utan chefsmandat i rollen som projektledare, team leader, coach eller specialist kan vara en utmaning. I denna utbildning får du verktygen för att skapa resultat genom andra, och möjlighet att bli certifierad ledare.

Läs mer och boka!
En grupp personer lyssnar till en utbildare

UGL – Utveckling av grupp och ledare

UGL är en klassisk ledarskapsutbildning som ger dig djupgående insikter om dig själv, om gruppdynamik och om hur en grupp utvecklas. En UGL har du stor nytta av – både privat och professionellt – oavsett om du är chef eller ej!

Läs mer och boka!
Två kvinnor sitter i möte

Erfaren chef — men rör du dig framåt?

Så här vet du om och när det är dags att ta ett steg vidare i din utveckling som ledare.

Läs mer