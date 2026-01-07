Skogsbad kan bli en godkänd behandlingsform
En stor studie genomförs vid Sveriges Lantbruksuniversitet där personer med stressrelaterad ohälsa får delta i så kallade skogsbad.
DET ÄR EN DEL av EU-projektet Green Me, där Sverige och Spanien undersöker skogens möjligheter, medan Italien och Storbritannien studerar trädgårdsterapins effekt.
”Vi vill att vården ska se skogsbad som ett alternativ till sedvanlig behandling. Vår hypotes är att deltagarna får signifikanta förbättringar i sin hälsa”, säger Anna María Pálsdóttir, lektor i miljöpsykologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, till Psykologtidningen.
Skogsbad är en japansk sedvänja, kallad Shinrin-yoku, som handlar om att bada alla sinnen i skogens atmosfär. Helt enkelt en kravlös vistelse i en återhämtande miljö.
I Japan har skogsbad varit en godkänd stresshanteringsmetod sedan 1982.
