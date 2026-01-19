Chef undersökning: Generationskrock mellan chefer och unga

DET SKORRAR REJÄLT i relationen mellan chefer och generation Z. Det visar Chefs undersökning, som besvarats av närmare 900 chefer.

”Socialt inkompetenta.” ”Osjälvständiga.” ”Okunniga”, är bara några av chefernas mindre smickrande omdömen om den unga generation som föddes runt millennieskiftet och utgörs av individer upp till cirka 31 år, varav många är nya i arbetslivet.

Först ska dock framhållas att cheferna i det stora hela säger sig tycka om att leda unga. Så många som en fjärdedel till och med i mycket hög grad.

Närmare 80 procent har också vana av att leda unga och en klar majoritet ser det som viktigt att få in fler unga i verksamheten. Närmare hälften ser ett stort behov av anpassning gentemot den unga generationen. Undersökningen pekar också på att de flesta chefer har enbart delvisa svårigheter med att leda generation Z.

Chefs undersökning bekräftar samtidigt bilden av generation Z som driven, otålig och skyhögt digitalt kompetent. Bristvaror är däremot allmänbildning, koncentration och ansvarsförmåga, enligt cheferna (se grafik nedan).

Ju mer detaljerat cheferna beskriver sin arbetsvardag, desto mörkare blir bilden av mötet mellan generationerna.

Ovanligt många chefer känner sig manade att lätta sitt hjärta i frågan, ovanligt utförligt dessutom. Att en ny generation gjort entré på arbetsplatserna tycks i allra högsta grad engagera.

Svaren bildar rena flodvågen av skav, skepticism och generationsrelaterad oförståelse. Här är några av chefernas högst personliga upplevelser av generation Z:

”Den svåraste utmaningen med yngre medarbetare är spännvidden i kunskaperna om hur det är på en arbetsplats. Tidigare kunde man räkna med att en ungdom eller universitetsstuderande visste hur det gick till, med diverse oskrivna regler som att vara kollegial, hjälpas åt, sätta på kaffe och så vidare. Ibland är det som om man förväntas ta ett föräldraskap som arbetsledande chef. Man får förklara självklara saker. Många som går mastersprogrammet i min sektor har aldrig haft ett riktigt jobb! Man kan ibland förundras över hur curlade de är. Vem vill ha en kollega som saknar normalt hyfs?! Å andra sidan kan en grupp med otroligt hungriga ibland dyka upp och de är krävande på annat sätt. De är ofta präglade av sociala medier och har en ibland inte helt verklighetsförankrad uppfattning i att göra karriär och vara framgångsrik, inklusive tjäna stora pengar. Ett mellanting är det bästa. Att anställa yngre, de under 30, är enligt min erfarenhet ett lotteri. Hos mig blir det provanställning oavsett vad facken säger”, berättar en av cheferna i undersökningen.

”De har inte samma tålamod och accepterar inte lika mycket som vi äldre. Många är tyvärr lata och kan sjukskriva sig bara för att de är trötta! Kräver att ledarna klarar av att situationsanpassa sitt ledarskap. Många äldre har både mer energi och är mer drivna än de yngre”, säger en annan.

Ytterligare en chef säger:

”De är oförmögna att ta emot längre skriftliga instruktioner. Är inte lojala mot sin arbetsgivare och är oftast mer okunniga än äldre generationer. De är dock väldigt duktiga på att spela dataspel, men har svårt att förstå att detta inte bör göras under arbetstid. De har oftast svårt i kundrelationer då det behövs ett mer empatiskt och artigt sätt att behandla andra människor på. Kort sagt är de mindre uppfostrade i sitt uppförande och vad som är lämpligt både att säga, vad och hur, samt hur de klär sig i arbetslivet. De har också svårt att se till mer än sig själva. Själv avstår jag från att anställa generation Z och hoppas på de tidiga nittiotalisterna samt deras barn. Generation Z har också svårt med uthållighet i arbetet.”

Listan av till övervägande delen kritiska chefsröster om generation Z fortsätter.

Vad är då egentligen nytt i generationskritiken? Har inte ungdomen alltid varit hopplös, enligt de äldres sätt att se? Och är det verkligen rätt att dra hela generationer över en kam?

Anders Parment

Anders Parment, generationsforskare vid Stockholm Business School och författare till boken Generation Z är framtidshoppet, är medveten om att generaliseringar lätt kan spåra ur och håller med om att mycket för evigt är sig likt.

”Med detta sagt är det ändå en hel del som sticker ut vad gäller generation Z. Individerna i gruppen har blivit mer curlade än tidigare generationer, inte bara av föräldrarna utan av hela samhället. Det får konsekvenser, liksom det faktum att de helt vuxit upp med sociala medier. De unga har ett annat sätt att agera och uttrycka sig. Allting är lite mer rakt på sak”, säger Anders Parment..

Detta är generation Z Exakt definition saknas, men generellt kan sägas att generation Z är född ungefär mellan 1995 och 2012. Vilket skulle betyda att medlemmarna är upp till cirka 31 år gamla. Enligt SCB utgörs generation Z av omkring två miljoner individer i Sverige. Generation Z är den första som helt vuxit upp med digital teknik – så pass att mobilen i princip blivit en extra kroppsdel. Generation Z använder gärna sociala medier för att informera sig om nya produkter och världen, vilket givit influerare stort inflytande. Undersökningar har visat att företagens sociala ansvar är viktigt för generation Z. Många vill därför arbeta för organisationer som delar deras värderingar. På sistone har ytterligare undersökningar visat att generationens intresse för såväl feminism som miljöfrågor dalat. Trots hög utbildningsnivå är många ur generationen arbetslösa eller arbetar i den konjunkturkänsliga gigekonomin. I ett samhälle där en fast anställning är svårare att nå tycks generation Z ha en benägenhet att prioritera stabilitet och trygghet i jobbet. Att ha vuxit upp under oroliga tider har, enligt vissa experter, gjort generationen särskilt pragmatisk och målmedveten. Källor: Europeiska arbetsmyndigheten, Wikipedia

Grafik och illustrationer: Anna Harvard