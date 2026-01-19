Silvia Bakir: ”Jag älskar att jobba med unga”

Vad är roligast med att arbeta med generation Z?

”Personligen älskar jag att arbeta med ungdomar i den åldersgruppen, då de generellt är mycket digitala, kreativa och nyfikna. Plötsligt kan någon ha skapat sin egen AI-agent som gör arbetet snabbare och effektivare – de ligger verkligen steget före.”

”De yngre är också modiga i sitt sätt att ifrågasätta sådant vi andra kanske tar för givet. Utmärkande är att ofta frågan ’varför inte?’ i stället för ’är det här tillåtet?’”

”Tar man vara på de ungas kreativa och utmanande kraft uppstår magi. I det syftet har vi i vårt bolag skapat två större forum där vi bjuder in och lyfter yngre medarbetare. Vi kallar dem för innovations- och engagemangsforum. Det bubblar av aktivitet och kreativitet, på ett sätt som är mycket inspirerande”, säger Silvia Bakir som är kundservicedirektör på mobiloperatören Tre.

Hur bör man som ledare anpassa organisationen till generation Z?

”Tydligt med den unga generationen, är att den ställer krav som alla i slutändan tjänar på. Unga vill ha kontext och förklarat för sig varför de ska göra saker, inte bara instruktioner. Tillgängligheten är viktig, alltså en närvarande men inte mikrostyrande chef.”

”Feedback är också väsentligt, generation Z gillar snabb återkoppling och att få bekräftat för sig – gärna med små gester – att de är på rätt spår. Det här är önskemål som säkert finns hos andra medarbetare också, men som generation Z nog är extra tydlig med att uttrycka.”

Vad behöver generation Z extra hjälp med av chefen?

”Jag ser ett behov av stöd vad gäller prioriteringar. Inom generation Z finns en tendens att vilja göra mycket samtidigt, och dessutom fort.”

”Men allt kan inte hända på en gång. Chefen kan behöva uppmuntra till tålamod, till att inte släppa taget om en idé som inte passar just nu, men kanske längre fram. Till att ta nya tag och testa igen.”