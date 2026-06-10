Så kan distansjobb öka inkludering

EN ÖKNING AV DISTANSARBETE med 1 procent inom ett yrke leder till en lika stor ökning, 1 procent alltså, i sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning.

Dan-Olof Rooth. Bild: SU.

Det visar forskning från Dan-Olof Rooth, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, och forskarkolleger från bland annat Stanford.

Mönstret syns både i USA, Kanada, Frankrike och Spanien: I USA ökade sysselsättningen bland personer med fysisk funktionsnedsättning med 14 procent under pandemin – upp till 85 procent anses bero på möjlighet till just distansarbete.

”Det är inte distansarbetet i sig utan flexibiliteten det ger som gör skillnaden. Det är ett verktyg för ökad inkludering som vi inte testat innan pandemin”, säger Dan-Olof Rooth i en artikel hos tidningen Arbetsliv.

”En av de mest hoppfulla förändringarna på flera decennier.”

Trots att studien är baserad på data från USA så har resultaten bäring även på den svenska arbetsmarknaden, menar Dan-Olof Rooth. Runt 550 000 svenskar har en funktionsnedsättning som på något sätt påverkar arbetsförmågan, och i denna grupp är också sysselsättningsgraden 30 procentenheter lägre än hos resten av befolkningen. Att sänka trösklarna för heltidsarbete skulle alltså kunna göra stor skillnad för många.

”Distansarbete minskar flera av de barriärer som tidigare begränsat deltagande på arbetsmarknaden. Det eliminerar delvis behovet av pendling, möjliggör en mer kontrollerad arbetsmiljö och ger flexibilitet kring arbetstider och arbetsbelastning. För personer med funktionsnedsättningar kan detta vara avgörande för möjligheten att arbeta heltid”, förklarar Dan-Olof Rooth i en analys hos forskningsinstitutet SNS.

Studien visar också att distansarbetets effekter på sysselsättningsgraden inte går att belägga på samma sätt för andra grupper, som kvinnor, äldre eller etniska minoriteter, utan är specifik just för personer med funktionsnedsättning.

”Det här är en av de mest hoppfulla förändringarna vi sett på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning på flera decennier. Den visar att strukturella hinder går att riva”, konstaterar Dan-Olof Rooth.