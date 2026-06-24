Fler bolag stoppar distansarbete: ”Jobbet ska göras på jobbet”  

I SAMBAND MED covidpandemin för fem år sedan uppstod en boom för distansarbete, när horder av tjänstemän övergav kontoren för arbete hemma. Även om många är kvar där, blir det allt tydligare att pendeln har svängt.

Nyligen stod det klart att lastbilsjätten Scania anslutit sig till de storföretag som skruvat åt policyn för distansarbete för att få fler att jobba på kontoret. Bättre samarbete, ökad innovationskraft och stärkt företagskultur är några av skälen som framhålls från ledningarna.

”Vi tycker att jobbet ska göras på jobbet, precis som för alla våra medarbetare som jobbar i produktionen. Och man kan i samråd med sin chef få en flexibel lösning som passar det arbete man behöver utföra”, säger Scanias vd Christian Levin till Sveriges Radio.

Den nya policyn innebär alltså inte nödvändigtvis att alla alltid måste vara på kontoret fem dagar i veckan. Men kontoret är standardarbetsplatsen, det normala.

”Vi får titta på varje fall och det är därför det är så viktigt att varje chef gör den avvägningen. Vi vill så klart inte att någon ska sluta. Det har absolut inte varit syftet med den här förändringen. Vi vill att alla ska vara på arbetsplatsen så att vi kan komma tillbaka till att jobba som en Scaniafamilj. I normalfallet jobbar man på kontoret”, säger Christian Levin.

”Vi är medvetna om att full närvaro kan skapa utmaningar för vissa i vardagen.”

Statistik från SCB för första kvartalet 2026 visar att över 1,6 miljoner arbetstagare jobbar hemifrån minst någon dag i veckan, vilket motsvarar 38 procent av alla anställda. Det är betydligt mer än för 20 år sedan, då andelen var runt 20 procent. Statistiken visar samtidigt att de som jobbar hemma ofta tydligt har blivit färre.

Ericsson, Volvo och Boliden är andra storföretag som går åt samma håll.

”Vi ser gärna att folk jobbar på kontoret, att de anställda möts, samverkar och utbyter idéer och på så sätt ökar sin kompetens också”, säger Bolidens finansdirektör Susanne Kangas Kooy till Sveriges Radio.

Alla är inte nöjda med utvecklingen. Rapporteringen om Volvos närvaropolicy på fem dagar i veckan på kontoret och ett kontrollsystem som mäter hur policyn följs har mötts av starka reaktioner.

”Skulle vara spännande att se hur många som väljer att inte söka jobb på Volvo på grund av detta. Tänker mig att toppkandidater till diverse jobb föredrar arbetsplatser som erbjuder hybridtjänster”, heter det i ett kritiskt inlägg på Chefs Facebooksida.

Volvos presschef Magnus Holst menar att det är naturligt att den nya policyn kan väcka blandade känslor.