Chef undersökning: Behov av kompetensutveckling ökar – men tid finns inte

Att utveckla sin kompetens och till och med kunna byta yrke under arbetslivet är avgörande för att möta arbetslivets snabba förändringar och behov.

Det slås fast av regeringen, som via en ny ersättningsmodell till landets universitet och högskolor vill öka antalet korta, kvalificerade, deltidskurser för yrkesverksamma.

”Genom att ge fler möjlighet att byta yrkesbana mitt i livet stärker vi både individens egenmakt och samhällets långsiktiga välfärd. Så kan fler bli framtidens samhällsbyggare i Sverige”, proklamerade dåvarande utbildningsminister Johan Pehrson när förslaget lanserades i våras.

Johan Pehrsson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Men Sveriges chefer har svårt att hänga med i utvecklingen. Det visar Chefs undersökning.

Samtidigt som cheferna till stor del skriver under på att behoven av kompetensutveckling ökar, blir många utan för egen del på grund av tidsbrist, pengabrist och upplevt ointresse från arbetsgivaren.

Det visar Chefs enkät som besvarats av över 700 personer.

”Visst har jag någon typ av stöd från min chef, men mycket förväntas jag kunna ändå och det är mycket learning by doing. Det tycker jag visserligen är kul och utvecklande, men det skadar inte att få ta del av andras lärdomar och vad som gäller”, säger en av cheferna i undersökningen.

”Jag önskar att vi låg steget före inom områden som AI och inte behövde vänta på chefer som ska komma till skott, oftast väldigt sent”, är en annan chefsröst.

”Jag ser ett problem i att verksamheterna i så stor utsträckning tänker sig att cheferna ska förbättra sina kunskaper på egen hand.” Stefan Tengblad, professor vid Centrum för global HRM vid Göteborgs universitet

Över en fjärdedel (28 procent) uppger att de inte får den kompetensutveckling de förväntar sig, samtidigt som hela 63 procent ser ett behov av att höja kompetensen inom AI och IT.

Kraftigt efterfrågat är också kunskapslyft i områden som förändringsledning, allmänt ledarskap och kommunikation.

Svenska chefer om kompetensutvecklingen de drömmer om (1/2) ”Jag ser till att plugga själv, distanskurser vid Linköpings universitet. Så jag behöver inte drömma. Jag fixar det själv.” ”Jag vill ha ökad kunskap gällande kompetensförsörjning kopplat till ekonomiska förutsättningar, som hela tiden ändras och är svåra att förutse.” ”En avancerad ledarskapsutbildning som är längre än en vecka.” ”Ständig utveckling inom alla områden. Min egen nyfikenhet och egna engagemang avgör riktning och takt.”

Undersökningen pekar på att 68 procent av cheferna behöver ta stort egenansvar för sitt lärande.

En majoritet, 56 procent, uppger att de inte får någon tid alls avsatt för kompetensutveckling från sin arbetsgivare.

Samtidigt som bristande ansvar hos arbetsgivarna pekas ut som ett av de största hindren för att kunskapshöjningar ska bli av.

”Mina medarbetare och underställda chefer har avsatta medel och individuella planer för kompetenshöjning, men jag och kollegerna i ledningsgruppen får vara väldigt kreativa för att få igenom något för egen del”, säger en senior chef.

Stefan Tengblad

Stefan Tengblad, professor vid Centrum för global HRM (Human Resource Management) vid Göteborgs universitet, är bekymrad över resultatet i Chefs undersökning.

”Jag ser ett problem i att verksamheterna i så stor utsträckning tänker sig att cheferna ska förbättra sina kunskaper på egen hand, istället för att lära ut saker till dem”, säger Stefan Tengblad, och tillägger:

”Folk är halvbra på saker, det blir ingen riktig utveckling utan en ordentlig plan. Verksamheterna bygger inte upp den expertkunskap de annars kunde haft.”

På den positiva sidan är att många chefer också är nöjda med den kompetensutveckling som bjuds.

Hos 60 procent av verksamheterna finns budgeterade medel avsatta för ändamålet. Cirka 40 procent av cheferna erbjuds kurser och lärotillfällen åtminstone någon gång per år.

”Det blir ingen riktig utveckling utan en ordentlig plan.” Stefan Tengblad, professor vid Centrum för global HRM vid Göteborgs universitet

Svenska chefer om kompetensutvecklingen de drömmer om (2/2) ”Fördjupade kunskaper inom Excel, presentationsteknik, Powerpoint, hantering av dokumentation. Finns många funktioner man inte känner till inom systemen.” ”Behöver lära mig att hantera förändringar i och med införandet av AI: risker, oro bland personalen, dess påverkan på samhället.” ”Volontärarbete som kompetensutveckling, att en vecka per år får läggas på sådant.”

Grafik och illustrationer: Anna Harvard