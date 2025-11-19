”Okänt” stöd till kompetenslyft för chefen

Den har kallats för historisk, Trygghetsöverenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter som trädde i kraft 2022.

Det är en av de mest omfattande arbetsmarknadsreformerna sedan Saltsjöbadsavtalet 1938, och innehåller kraftigt utökade möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling.

Chefer och andra som befinner sig mitt i arbetslivet kan därmed få omställningsstöd på upp till 80 procent av lönen för studier som stärker deras roll på arbetsmarknaden.

Men få chefer har koll på möjligheterna. En undersökning från Ledarna har visat att nästan fyra av tio chefer inte alls känner till vad Trygghetsöverenskommelsen innehåller.

Omställningsstudiestödet har samtidigt kantats av omfattande administrativa problem.

”Universitet och högskolor borde kunna jobba mycket mer med att bryta ut och erbjuda kortare, specialiserade, kurser som går att läsa in under några veckors tjänstledighet.”

Kort förberedelsetid, snåriga regler och en hög andel obehöriga ansökningar orsakade till en början mycket långa handläggningstider på Centrala studiestödsnämnden, CSN. Med följd att tusentals blev utan bidrag.

Ett problem är också att utbudet av utbildningar inte är anpassat till de faktiska behoven hos människor mitt i livet och karriären. Det framgår av en färsk rapport från forskningsinstitutet Ratio.

”Många chefer har redan en högskoleutbildning, och de är kanske inte så intresserade av att lägga på ytterligare terminer på grundnivå”, säger Lotta Stern, professor i sociologi vid Stockholms universitet och vd för Ratio.

Hon fortsätter:

”Universitet och högskolor borde kunna jobba mycket mer med att bryta ut och erbjuda kortare, specialiserade, kurser som går att läsa in under några veckors tjänstledighet. Det vore mer relevant för människor mitt i livet.”

Är då reformen ett misslyckande? För tidigt att säga, menar Lotta Stern.

”Det behöver nog gå några år till innan omställningsstödet blir mer allmänt känt, och det mer säkert går att utvärdera effekterna.”

En ny anslagsmodell för fler korta kurser för yrkesverksamma på högskolorna föreslås träda i kraft under nästa år.

