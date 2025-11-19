Han fick ny chefskarriär med omställningsstudiestöd

Det var under en ettårig vistelse i Nya Zeeland som juristen Oscar Fredriksson tog chansen att vässa sina kunskaper som chef inom hr-sektorn.

Medan hans fru arbetade som rättspsykiatriker och barnen var i skolan, påbörjade Oscar Fredriksson en distansutbildning på halvtid i digital affärsutveckling.

”Stödet blev tungan på vågen som gjorde att jag övervann mitt lilla motstånd mot att sätta mig på skolbänken igen.”

Oscar Fredriksson

Detta efter att ha beviljats tjänstledigt och det omställningsstudiestöd som han beskriver som avgörande för satsningen.

”Ja, utan stödet hade det nog inte blivit av. Som familj hade vi visserligen klarat oss ekonomiskt i Nya Zeeland på enbart min frus lön. Men jag behövde något att fokusera på”, säger Oscar Fredriksson.

”Stödet blev tungan på vågen som gjorde att jag övervann mitt lilla motstånd mot att sätta mig på skolbänken igen. Att jag faktiskt satsade på studier i stället för att jaga påhugg på distans. Det gav mig en chans som kanske aldrig uppstått annars”, berättar han vidare.

Oscar Fredriksson med familj är nu hemkomna till Sverige men studierna, som är tänkta att mynna ut i en magisterexamen, pågår fortfarande.

Detta samtidigt som han påbörjat ett nytt jobb som affärschef och chefsjurist på techbolaget Whole.

”Chefer ser nog inte alltid att det också kan behövas breddad kompetens för att göra en förflyttning.”

Den pågående kompetensutvecklingen inom digital teknik kan vara en bidragande orsak till att han fick jobbet, menar han.

”Jag vet ju inte säkert, men det kan absolut ha varit en av pusselbitarna som fällde avgörandet.”

Är det krångligt att få omställningsstudiestöd?

”Du behöver skriva en ansökan med motivering om varför studierna är relevanta för arbetsmarknaden och dina förutsättningar där. Något som CSN sedan tar ställning till. Ett tips är att be din trygghetsorganisation (exempelvis TRR, reds anm) att lämna ett yttrande. Det gör ansökningsprocessen smidigare”, svarar Oscar Fredriksson.

Varför gör inte fler chefer som du?