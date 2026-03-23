”Driv slår ålder vid rekrytering”
Rätt energi, personlighet och egenskaper kan balansera ut fördomar mot äldre arbetssökande.
PERSONLIGHET ÄTER ålder till frukost.
Det anser Karin Högman, en av de över 100 sökande till det lediga jobbet som marknadschef på företaget Rekomo som sysslar med återbruk av kontorsmöbler.
Störst intresse väckte en grupp sökande i åldersspannet 27 till en bit över 50. Karin Högman fick jobbet trots att hon befann sig i den övre änden.
Nu vill hon utmana den gängse bilden av ålderism.
”Jag vet ju att åldersdiskriminering verkligen är ett stort problem på arbetsmarknaden, men jag tror det handlar mycket om myter”, säger hon till Kollega.
Karin Högman menar att en person med rätt driv och kompetens är mer relevant än en yngre utan de rätta egenskaperna. Samt att personlighet kan utradera de fördomar eller begränsningar som ofta förknippas med hög ålder.
Rekomos vd Jonas Åström bekräftar tesen:
”Jag tror det finns många förutfattade meningar om att äldre är trötta, på väg utför och inte klarar av ny teknik, men det stämmer inte. Det viktiga är att ha drivkraft, energi och en positiv syn på sig själv”, säger han till tidningen.
