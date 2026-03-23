”Driv slår ålder vid rekrytering”

PERSONLIGHET ÄTER ålder till frukost.

Det anser Karin Högman, en av de över 100 sökande till det lediga jobbet som marknadschef på företaget Rekomo som sysslar med återbruk av kontorsmöbler.

Störst intresse väckte en grupp sökande i åldersspannet 27 till en bit över 50. Karin Högman fick jobbet trots att hon befann sig i den övre änden.

Nu vill hon utmana den gängse bilden av ålderism.

”Jag vet ju att åldersdiskriminering verkligen är ett stort problem på arbetsmarknaden, men jag tror det handlar mycket om myter”, säger hon till Kollega.

Karin Högman menar att en person med rätt driv och kompetens är mer relevant än en yngre utan de rätta egenskaperna. Samt att personlighet kan utradera de fördomar eller begränsningar som ofta förknippas med hög ålder.

Rekomos vd Jonas Åström bekräftar tesen: