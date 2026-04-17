Svaret du aldrig ska ge vid arbetsintervjun
Du har tagit dig hela vägen till slutet av anställningsintervjun för det eftertraktade chefsjobbet – grattis. Nu återstår bara den obligatoriska frågan om du själv har några frågor. En ren formalitet, eller?
”HAR DU NÅGRA frågor till oss?”, undrar rekryteraren. Denna till synes oskyldiga och enkla fråga kan misstas för en artighetsfras. Men organisationspsykologen Tomas Chamorro-Premuzic, verksam vid University College London och Columbia University, skriver i en artikel i affärsmagasinet Fast Company att den kan skjuta dina chanser i sank.
Hur långt vi än kommit med AI-rekrytering, logiktester och annat, så är det i slutändan oftast den rekryterande chefens intryck som fäller avgörandet om du får den sökta tjänsten eller ej. Och hur du besvarar just denna avslutande fråga kan bli det som färgar bilden.
Tomas Chamorro-Premuzic skriver att det värsta du kan göra i detta läge är att svara ”nej, ni har täckt in det mesta”. Det näst sämsta är att improvisera fram en ogenomtänkt fråga utan egentlig bäring, bara för att säga något.
De flesta arbetsgivare förväntar sig att kandidaten ska ställa frågor. Det signalerar intresse, nyfikenhet på organisationen och tjänsten, och att du kommer förberedd till intervjun. Att avstå möjligheten att ställa egna frågor visar tvärtom att du inte bryr dig, eller inte har reflekterat över varför du söker jobbet.
Men att ställa fel sorts frågor, eller alldeles för många, påverkar också intrycket negativt menar Chamorro-Premuzic. Han listar dessa fem regler, som hjälper dig att använda anställningsintervjuns slutminuter till att göra hattrick:
- Låt inte frågorna handla om dig själv. Det kanske låter rimligt i relation till tjänsten, men att direkt fråga om saker som flextider, semester, delegering av ansvar, avancemang och liknande kan visa att du i första hand tänker på personlig vinning, snarare än vad du kan bidra med. Låt hellre frågan handla om organisationen, teamet eller arbetet som sådant.
- Visa att du har gjort hemläxan. Ställ specifika frågor om verksamheten i stället för svepande och generella. Referera gärna till aktuella bolagshändelser om det går. Exempel: ”Jag läste om ert nya partnerskap med X, vilka utmaningar ser ni i samband med det?”
- Lyft de sökta egenskaperna. Genom att ställa rätt frågor kan du ytterligare understryka att du besitter de egenskaper arbetsgivaren värderar. Om lärande och anpassning står högt i kurs kan frågan exempelvis röra vilka områden som är viktigast att sätta sig in i de första månaderna.
- Lyssna ordentligt på svaret. Ställ följdfrågor, och använd tillfället att referera till dina relevanta erfarenheter på ett naturligt sätt. Exempel: ”Intressant, jag var faktiskt i en liknande situation när…”
- Lämna frågebatteriet hemma. Håll frågorna få, och låt dem inte kännas inövade. En eller två genomtänkta frågor lyfter intrycket – medan ett långt korsförhör i punktlisteform troligen resulterar i ett ”tack, men nej tack”.
Fortsätt läsa kostnadsfritt!
Vi behöver bara en minut…
Så roligt att du vill fortsätta läsa våra artiklar! Det får du strax göra, utan att betala något.
- Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis och utan tidsbegränsning!
- Chefs nyhetsbrev med senaste ledarskapsnyheterna!
Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.