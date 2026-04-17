Svaret du aldrig ska ge vid arbetsintervjun 

”HAR DU NÅGRA frågor till oss?”, undrar rekryteraren. Denna till synes oskyldiga och enkla fråga kan misstas för en artighetsfras. Men organisationspsykologen Tomas Chamorro-Premuzic, verksam vid University College London och Columbia University, skriver i en artikel i affärsmagasinet Fast Company att den kan skjuta dina chanser i sank.

Hur långt vi än kommit med AI-rekrytering, logiktester och annat, så är det i slutändan oftast den rekryterande chefens intryck som fäller avgörandet om du får den sökta tjänsten eller ej. Och hur du besvarar just denna avslutande fråga kan bli det som färgar bilden.

Tomas Chamorro-Premuzic skriver att det värsta du kan göra i detta läge är att svara ”nej, ni har täckt in det mesta”. Det näst sämsta är att improvisera fram en ogenomtänkt fråga utan egentlig bäring, bara för att säga något.

De flesta arbetsgivare förväntar sig att kandidaten ska ställa frågor. Det signalerar intresse, nyfikenhet på organisationen och tjänsten, och att du kommer förberedd till intervjun. Att avstå möjligheten att ställa egna frågor visar tvärtom att du inte bryr dig, eller inte har reflekterat över varför du söker jobbet.

Men att ställa fel sorts frågor, eller alldeles för många, påverkar också intrycket negativt menar Chamorro-Premuzic. Han listar dessa fem regler, som hjälper dig att använda anställningsintervjuns slutminuter till att göra hattrick: