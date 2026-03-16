”Lönetransparens är en fantastisk möjlighet” 

Arbetstagare ska få rätt att få veta vad kolleger som utför likvärdigt arbete har i genomsnittslön. På vilket sätt gynnar det jämställdheten?

”Vi behöver påbörja en utplåning av det lönegap mellan män och kvinnor som vi sedan länge vet existerar.

Den nya lagstiftningen innebär ökad insyn och transparens i lönenivåer och lönesättning vilket innebär att alla, både män och kvinnor, får större möjlighet att säkerställa att de har rätt i lön i förhållande till prestation.

Potentiella framtida arbetsgivare kommer dessutom inte att ha rätt att fråga om vilken lön jobbkandidater har i sitt nuvarande eller tidigare jobb.

Nina Larsson, jämställdhetsminister

Detta eftersom vi vet att kvinnors många gånger osakligt låga lönenivåer annars riskerar att cementeras vid anställningsintervjuer, och följa med till nästa jobb”, säger jämställdhetsminister Nina Larsson (L).

Kommer medarbetare även att få rätt att begära ut löneuppgifter för en enskild kollega?

”Den ökade transparensen omfattar likvärdiga yrkeskategorier på gruppnivå, inte individuell lönesättning.”

Hur fungerar det om enbart två-tre personer i verksamheten sysslar med ungefär samma sak, blir det då ändå inte rätt tydligt vad enskilda personer har i lön?

”Exakt hur gränsdragningarna kommer att se ut, kan jag inte gå in på. Diskrimineringsombudsmannen, som har tillsyn över den nya lagstiftningen, kommer att kunna ge ut en vägledning. Men klart är att bedömningarna kommer att ske utifrån yrkeskategori och likvärdig prestation.”

Ser du någon risk för konflikter och avundsjuka på arbetsplatserna när medarbetarna får ökad insyn i varandras löner?

”Jag har själv varit lönesättande chef i nästan hela mitt yrkesliv.

Är det någonting jag har lärt mig genom åren är det att man som chef behöver jobba systematiskt med lönekriterier, och att man med ett gott ledarskap klarar av att hantera den här typen av frågor.

Det är viktigt, vilket också det nya lönetransparensdirektivet pekar på, att det görs klart och tydligt vilka lönekriterier som gäller. Alltså vad det är som leder till en högre lön.

Det här är något som lönesättande chefer behöver jobba med, alltid, för att främja arbetet på arbetsplatsen.”

”Med den nya lagstiftningen ökar möjligheterna för de som drabbats av oskäliga löneskillnader att få saken prövad i domstol.”

Från näringslivet hörs invändningar om ”regelkrångel” och att företagen bara får några månader på sig för förberedelser. Kommentar?

”I allt väsentligt bygger den nya lagstiftningen på de lagar om diskriminering och lönekartläggning som redan finns. En utgångspunkt i regeringens arbete har varit att hålla nere arbetsgivarnas administrativa börda så långt som möjligt.

Arbetsgivarna kommer också att få stöd i arbetet med att efterleva de nya kraven. Regeringen har förstärkt DO:s förvaltningsanslag, för att de nya reglerna ska kunna implementeras så smidigt och enkelt som möjligt. Vi har en god dialog med parterna och näringslivet i den här frågan, som vi naturligtvis fortsatt kommer att bevaka.”

Svenskt Näringsliv kritiserar den nya lönelagstiftningen för att vara frikopplad från individen och alltför inriktad på kategorier. Hur ser du på det?

”Att arbeta med lönekartläggning utifrån yrkeskategori och arbetsuppgift är inget arbetsgivarna är ovana vid, det sker tvärtom alltså redan i de lönekartläggningar som görs i dag.

Men vi behöver på ett bättre sätt värdera de uppgifter som framkommer, för att kunna följa upp om det finns osakliga löneskillnader. Den nya lagstiftningen är en fantastisk möjlighet för arbetsgivare och näringsliv att hamna rätt lönemässigt.

Ett bra och effektivt verktyg för att kontrollera att lönerna inte baseras på godtycklighet, utan just ett systematiskt lönekriteriearbete.”

Vad blir konsekvensen för arbetsgivare som bryter mot de nya reglerna?

”Lönediskriminering på grund av kön är redan förbjudet i dag. Men med den nya lagstiftningen ökar möjligheterna för de som drabbats av oskäliga löneskillnader att få saken prövad i domstol.

Och också därmed risken för arbetsgivare att behöva betala skadestånd. Och det är ju en situation man som arbetsgivare helst vill undvika.

Arbetsgivare som inte lämnar in lönerapport till DO kan också bli skyldig att betala en sanktionsavgift.”

När tror du att målet om helt jämställda löner mellan män och kvinnor är uppnått i Sverige?

”Exakt när vi har utplånat lönegapet, nej det vågar jag inte sia om. Men jag tror ju att det nya lönetransparensdirektivet kommer att ha en positiv effekt, leda till en god dialog mellan arbetsgivare och medarbetare, och att de inblandade jobbar ännu mer med sakliga lönekriterier.

Förhoppningsvis kommer vi att märka av effekten inom några år.”