Hoppjerka – inte längre lönsamt

ENLIGT ANALYSEN, som Dagens Nyheter gjort med hjälp av analysföretaget Gritifys databas, lönade det sig att byta arbetsgivare fram till andra kvartalet 2024. En topp nåddes i slutet av 2022, med 3,6 procentenheters högre löneökning för dem som ofta bytte jobb. Numera syns dock ingen skillnad alls.

”Mycket intressanta siffror eftersom de faktiskt utmanar den rådande normen att frekventa jobb-byten är ett framgångsrecept för att klättra lönemässigt”, säger Carl-Magnus Fernqvist, vd och medgrundare på Gritify till tidningen.

Fackförbundet Akavias löneexpert Caroline Lindeberg stämmer in:

”Intressant. Så långt vi kan se i vår data har det dock alltid lönat sig att byta arbetsgivare och befattning.”

Akavias senaste mätpunkt är skillnaden i lön mellan 2023 och 2024. De med samma befattning och arbetsgivare hade då en löneökning på 4,5 procent, medan de som bytt arbetsgivare upplevde en ökning på 8,8 procent.

När en längre period analyseras i Gritifys databas framgår att skillnaden i löneökningstakt mellan jobbhopparna och de trogna anställda ökade rejält strax efter pandemin. Toppen nåddes någon gång under det tredje kvartalet 2022 med 3,6 procentenheter högre löneökning för de som ofta bytte jobb.

Caroline Lindberg säger att en tänkbar förklaring är att bolag som gått bra under lågkonjunkturen har velat premiera den personal som finns kvar för att behålla kompetensen.

Att döma av medierapporteringen råder en liknande trend internationellt, rapporterar DN. Amerikanska mätningar har visat att det inte längre lönar sig att jobbhoppa, vilket bland annat har The Economist och CNBC rapporterat om.

En undersökning från 2017 från svenska IFAU är det framför allt är männen som tjänat på att byta jobb. Kvinnornas löneökningar är bara cirka hälften till tre fjärdedelar så stora. Enligt rapportförfattaren Abdulaziz Abrar Reshid vid Linnéuniversitetet är kvinnornas lägre rörlighetspremie delvis kopplad till föräldraskap.