8 texter om jämställdhet inför 8 mars
På söndag är det 8 mars, Internationella kvinnodagen. Men hur står det till med jämställdheten i det svenska ledarskapet? Här är åtta texter som skildrar jämställdhet och ledarskap från året som gått. Minns du åldersskandalen, de nya lagkraven och vad den genomsnittlige börs-vd:n heter nu?
Symbolik i stället för handling. Policydokument i stället för resultat. ”Organiserat hyckleri”, är hur forskaren Malin Espersson beskriver jämställdhetsarbetet i stora organisationer. Men chefer och ledning kan vända utvecklingen.
♀️ Läs artikeln
Nya bolag som leds av män bör satsa på kvinnor i sin styrelse. De som rekryterat minst en kvinnlig styrelseledamot ökade försäljningen med cirka 45 procent. Det visar en stor studie på 47 000 nystartade företag.
♀️ Läs artikeln
Det är fortsatt tufft för kvinnor att slå sig fram inom techvärlden. Det visar en ny rapport.
♀️ Läs artikeln
Sverige tappar fart, Norge leder och Danmark accelererar snabbast. Det visar en ny rapport från stiftelsen Allbright om jämställdhet i det skandinaviska näringslivet. ”Vi blev förvånade över att länderna inte jobbade mer likartat”, säger Allbrights vd Amanda Lundeteg.
♀️ Läs artikeln
SJ:s vd Monica Lingegård tvingas sluta efter fem år på posten – mot sin vilja. Beslutet kommer från styrelsen. Men ålderskommentaren från SJ:s ordförande Kenneth Bengtsson har fått internet att koka över.
♀️ Läs artikeln
Lönetransparens efterfrågas av allt fler arbetssökande enligt nya siffror. Ändå visar bara fem procent av arbetsgivarna lönen i sina jobbannonser. ”Om ett år är öppenhet ett krav och de som vågar vara transparenta redan nu får ett försprång”, säger Anita Rae, arbetsmarknadschef på Jobbland, inför att lönetransparensdirektivet tas i bruk.
♀️ Läs artikeln
Sveriges chefsorganisation Ledarna utser varje år Framtidens kvinnliga ledare. Vinnaren 2025 blev Hanna Moisander, vd och grundare av Deb., en organisation som stärker styrelser med bredare kompetens och större mångfald.
♀️ Läs artikeln
Vill du bli börs-vd? Du bör du helst heta Per. Åtminstone statistiskt sett. Per toppar listan över de vanligaste vd-namnen på Stockholmsbörsen, tätt följt av Martin, Magnus och Johan. Det visar Chefs kartläggning.
♀️ Läs artikeln
