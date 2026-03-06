Symbolik i stället för handling. Policydokument i stället för resultat. ”Organiserat hyckleri”, är hur forskaren Malin Espersson beskriver jämställdhetsarbetet i stora organisationer. Men chefer och ledning kan vända utvecklingen.

♀️ Läs artikeln

Nya bolag som leds av män bör satsa på kvinnor i sin styrelse. De som rekryterat minst en kvinnlig styrelseledamot ökade försäljningen med cirka 45 procent. Det visar en stor studie på 47 000 nystartade företag.

♀️ Läs artikeln

Det är fortsatt tufft för kvinnor att slå sig fram inom techvärlden. Det visar en ny rapport.

♀️ Läs artikeln

Sverige tappar fart, Norge leder och Danmark accelererar snabbast. Det visar en ny rapport från stiftelsen Allbright om jämställdhet i det skandinaviska näringslivet. ”Vi blev förvånade över att länderna inte jobbade mer likartat”, säger Allbrights vd Amanda Lundeteg.

♀️ Läs artikeln

SJ:s vd Monica Lingegård tvingas sluta efter fem år på posten – mot sin vilja. Beslutet kommer från styrelsen. Men ålderskommentaren från SJ:s ordförande Kenneth Bengtsson har fått internet att koka över.

♀️ Läs artikeln

Lönetransparens efterfrågas av allt fler arbetssökande enligt nya siffror. Ändå visar bara fem procent av arbetsgivarna lönen i sina jobbannonser. ”Om ett år är öppenhet ett krav och de som vågar vara transparenta redan nu får ett försprång”, säger Anita Rae, arbetsmarknadschef på Jobbland, inför att lönetransparensdirektivet tas i bruk.

♀️ Läs artikeln

Sveriges chefsorganisation Ledarna utser varje år Framtidens kvinnliga ledare. Vinnaren 2025 blev Hanna Moisander, vd och grundare av Deb., en organisation som stärker styrelser med bredare kompetens och större mångfald.

♀️ Läs artikeln

Vill du bli börs-vd? Du bör du helst heta Per. Åtminstone statistiskt sett. Per toppar listan över de vanligaste vd-namnen på Stockholmsbörsen, tätt följt av Martin, Magnus och Johan. Det visar Chefs kartläggning.