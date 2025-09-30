Per vanligaste vd-namnet på börsen

När Skatteverket publicerade sin namnstatistik för 2024 tidigare i år, stod det klart att Alma för första gången erövrat förstaplatsen som det vanligaste flicknamn på nyfödda.

Bland pojknamnen knep Noah topplaceringen, för fjärde gången sedan 2020.

På Stockholmsbörsen är bilden en annan.

Vanligaste vd-namnet på börsen: Per

Per Wallentin, vd och koncernchef Knowit. Foto: Karina Ljungdahl

Chef har granskat samtliga bolag på Stockholmsbörsen, och kan konstatera att det allra vanligaste vd-namnet är Per.

Av börsens 361 bolag har 13 en vd som heter just så: Per.

Per, som betyder ”klippa”, kom att växa kraftigt i popularitet i Sverige från 1920-talet och framåt.

Under 1960-talet inträffade namnets verkliga storhetstid då som mest över 2000 pojkar per år döptes till Per.

Därefter har trenden varit vikande, vilket förklarar att snittåldern bland de cirka 166 000 svenskar som heter Per ligger omkring 60.

Ungefär 56 000 har Per som tilltalsnamn.

En av dem är Per Avander, vd och koncernchef för börsnoterade Bilia. Han är 64 år och fick således sitt namn när det var som allra mest poppis.

Andra börstoppar med samma namn är riskkapitalbolaget EQT:s vd Per Franzén, industrikoncernen Lifcos Per Waldemarson och it-konsultbolaget Knowits Per Wallentin. De sistnämnda är födda på 1970-talet.

Topplistan över Stockholmsbörsens vanligaste vd-namn upptas helt av svenskklingande, traditionella och manliga sådana, visar Chefs granskning.

Näst vanligaste vd-namnet på börsen: Martin

Tvåa på listan är Martin, ett namn som tolv börs-vd:ar lystrar till. Bland dem Volvos vd Martin Lundstedt, omsorgsbolaget Attendos vd Martin Tivéus och spelföretaget Evolutions vd Martin Carlesund.

Martin Lundstedt, vd Volvo.

Därefter kommer klassikerna Magnus och Johan med tio börs-vd:ar vardera.

Vilket innebär att storbanken SEB:s vd Johan Torgeby får dela tredjeplatsen med säkerhetsbolaget Securitas vd Magnus Ahlqvist, it-företaget Addnodes vd Johan Andersson och många fler.

Hack i häl kommer sedan Fredrik och Anders (nio börs-vd:ar vardera) samt Erik och Henrik (åtta).

Bland Fredrikarna återfinns fastighetsbolaget Lundbergs vd Fredrik Lundberg.

Det lika populära Anders representeras av bland andra teknikbolaget Hexagons vd Anders Svensson.

Vanligaste vd-kvinnonamnet på börsen: Helena

Helena Stjernholm, vd Industrivärlden.

Av de 361 vd:arna på Stockholmsbörsen är bara 43 kvinnor, motsvarande ungefär 12 procent.

Bland de sparsamt förekommande kvinnonamnen är Helena vanligast.

Det delas av tre av toppcheferna: investmentbolaget Industrivärdens vd Helena Stjernholm, modebolaget Nellys Helena Karlinder-Östlundh samt gruv- och anläggningsbolaget Epirocs vd Helena Hedblom.

Allra vanligast är dock att börs-vd:arna är helt ensamma om sina förnamn.

Bland de som knappast löper risk att bli förväxlade med någon annan av börsens toppchefer finns Axfoods vd Simone Margulies, Truecallers vd Rishit Jhunjhunwala och Eniros vd Hosni Teque-Omeirat.

Hosni Teque-Omeirat, vd Eniro. Foto Samuel Unéus