Grova utspelet efter SJ-toppens petning: ”Onödigt elakt”

Under söndagen meddelades att SJ-vd:n Monica Lingegård måste lämna sitt uppdrag, efter fem år på posten. Det mot sin vilja. Monica Lingegård fyller 63 år i december och hade gärna varit kvar.

”Det är tydligt att jag gärna hade fortsatt”, säger Lingegård till Svensk Dagbladet.

Hon stannar till den 1 mars nästa år innan efterträdaren Jonas Abrahamsson, i dag vd för Swedavia, tar över. Därefter får hon en fallskärm på 6,6 miljoner kronor.

Varför sparkar SJ:s styrelse Monica Lingegård?

Monica Lingegård, SJ:s avgående vd.

SJ:s styrelseordförande Kenneth Bengtsson, som fyller 65 år i januari, förklarade vd-skiftet till Dagens Industri med följande ord:

”Vi behöver en vd som kan ha ett perspektiv på 5–7 år, och det räcker att titta på födelsebeviset för Monica så inser man att då kommer ett vd-skifte under den här perioden.”

Det har fått LinkedIn att koka över.

Kenneth Bengtsson, styrelseordförande SJ.

”Att styrelseordförande uttrycker sig på detta sätt om en erkänt erfaren och kompetent 62-årig medarbetare gör mig illa till mods”, skriver en person på karriärplattformen.

”Det här är inte ledarskap. Det är fördomar. Och det är ovärdigt Sverige 2025”, skriver en annan ledare inom hr.

Stiftelsen Allbright, som arbetar för jämställdhet och mångfald på ledande positioner, skriver i sin tur på LinkedIn: ”Och återigen ser vi en kvinna på toppen ersättas av en man. I vår senaste undersökning om vd-positionerna i våras hade samtliga vd-kvinnor som slutat ersatts av en man.”

Vidare påminner Allbright: ”Kvinnor möter dessutom dubbla barriärer: kön + ålder.”

”Här valde styrelseordföranden att förminska vd:n i stället för att ge en professionell och saklig förklaring.” Jennie Zetterström, krisrådgivare.

Att äldre chefer och medarbetare tvingas sluta förtid är inte ovanligt. Drygt 5 200 anmälningar kom in till Diskrimineringsombudsmannen (DO) år 2024. Av dessa rörde 670 anmälningar diskriminering som har samband med ålder, skriver News 55.

John Mellkvist.

John Mellkvist har i många år varit en engagerad talesperson i åldersfrågor och var en del av regeringens Delegation för senior arbetskraft (2018–2020).

I dag är han generalsekreterare för Pluskommissionen, som arbetar ”för en mer positiv syn på livserfarenhet och för att bättre tillvarata all outnyttjad kompetens”.

Han vill inte uttala sig i det specifika fallet med SJ:s sparkade vd Monica Lingegård, men kommenterar i ett mejl till Chef:

”Jag väljer att inte, så här utifrån, kommentera eller recensera ett enskilt fall som detta. Däremot visar de många reaktionerna hur het åldersfrågan blivit och det är uppenbart att detta viktiga perspektiv på arbetsmarknaden behöver diskuteras”, skriver John Mellkvist.

Även Jennie Zetterström, strategisk medie- & krisrådgivare för ledare, har fört en diskussion på LinkedIn gällande SJ-ordförande Kenneth Bengtssons ord om avgående vd:n Monica Lingegård.

Vad anser hon?

Jennie Zetterström, strategisk medie- & krisrådgivare för ledare. Foto: Elisa Sanvito

Är det ålderism att uttrycka sig så här? Är det olagligt, oetiskt, fördomsfullt?

”Jag har svårt att se att det i grunden är hennes ålder som ligger bakom beslutet, men att han väljer att trycka på just detta i sitt svar är ett uttryck för ålderism. Att reducera en vd till sitt födelseår i stället för att tala om hennes prestationer är direkt olämpligt av en styrelseordförande. Dessutom är det onödigt elakt”, skriver Jennie Zetterström i ett mejl till Chef.

Hur reagerade du i egenskap av krisrådgivare för ledare?

”Jag blev förvånad. Som krisrådgivare vet jag att ordval är avgörande i känsliga situationer. Här valde styrelseordföranden att förminska vd:n i stället för att ge en professionell och saklig förklaring. Styrelsen missade därmed möjligheten att lyfta fram SJ:s väg framåt. Nu pratar alla i stället om styrelseordförandens plumpa uttalande”, svarar hon vidare.

Hur kommer vi åt problemet med åldersdiskriminering, särskilt mot äldre chefer?