Fortsatt ojämlikt i techbranschen 

Ojämnt Det är fortsatt tufft för kvinnor att slå sig fram inom techvärlden. Det visar en ny rapport.

Mångfald
Text: Redaktionen
Publicerad

KVINNOR I TEKNIKSEKTORN möter fortfarande betydligt fler hinder än män i sin karriärutveckling och vägen mot ledarskap.

Det visar en rapport från cyber-säkerhetsföretaget Acronis, som refereras av Aktuell Säkerhet. 

Medan 75 procent av männen anser att branschen erbjuder samma möjligheter för båda könen, håller bara 60 procent av kvinnorna med, enligt rapporten som bygger på en global undersökning bland drygt 650 it-proffs i åtta länder.

Drygt fyra av tio kvinnor ser könsstereotyper som det största hindret för att påbörja eller avancera i en karriär inom tech, och 70 procent anser att företag bör prioritera särskilda ledarskapsprogram för kvinnor.

”Företag måste aktivt skapa program som främjar kvinnligt ledarskap, bekämpar bias och bygger en kultur där balans mellan arbete och privatliv inte är ett hinder för karriären”, säger Alona Geckler, senior chef på Acronis.

