Svenskt ledarskap lockar internationell kompetens

RAPPORTEN ÄR EN DEL av regeringsuppdraget Work in Sweden, som syftar till att stärka Sveriges förmåga att attrahera, etablera och behålla högkvalificerad internationell kompetens. Den bygger på en enkätundersökning bland högkvalificerade arbetskraftsinvandrare som flyttade till Sverige 2021–2024, både från länder inom EU/EES och övriga världen.

Möjligheten till balans mellan arbete och fritid och familjevänliga arbetsvillkor rankas högst av båda grupperna, liksom karriärmässiga utvecklingsmöjligheter.

Utomeuropeiska personer lägger också stor vikt vid svensk säkerhet, synen på jämställdhet och lika villkor. Dessutom lockar svensk kultur, natur och fritidsmöjligheter.

De allra flesta av de som deltog i undersökningen tycker också att de fått ett bra mottagande på sin arbetsplats och känner sig välkomna. Runt 85 procent svarar att de fick en bra introduktion och att det är lätt att prata andra språk än svenska på arbetsplatsen, personer som kommer från länder utanför EU/EES var något mer nöjda med detta än övriga.

Arbetsvillkoren i Sverige är det heller inget större fel på enligt de högkvalificerade arbetskraftsinvandrarna som undersökts.

Arbetsmiljö och arbetstider får klart godkänt av 90 procent, och runt hälften svarar att de är mycket nöjda med detta. Minst 80 procent av de som svarar är också tillfreds med sina arbetsuppgifter, sin anställningstrygghet och arbetsplatsens kultur, det vill säga hur samarbetet och relationerna fungerar på jobbet. Det som får sämst betyg är lönenivån, där tre av fyra visserligen är nöjda men endast var femte svarar ”mycket nöjd”.

Men Sverige är på intet sätt det självklara valet för denna eftertraktade målgrupp. Många av dem övervägde flera andra länder, framför allt de som kom från länder utanför EU och EES.

”Länder med relativt stabila arbetsmarknader, välutvecklade samhällsstrukturer och goda möjligheter till högkvalificerade arbeten är särskilt attraktiva för personer som överväger att flytta”, säger Caroline Rathsmann, statistiker på SCB, som arbetat med rapporten.

Det svåraste för de som rekryterats till Sverige när det gäller att etablera sig här är ensamheten. Utmaningen är att hitta nya vänner. Först efter det rankas nackdelar som att det är dyrt att leva här, att det är svårt att hitta en bra bostad och att det är svårt att orientera sig i det svenska samhället, att veta vilka myndigheter och andra instanser som har ansvar för vad.