Forskaren: ”Social kompetens avgörande för karriär”

AI är användbart till mycket, men mänsklig social förmåga smäller fortfarande högst. Det menar forskaren Emma Frans.

Karriär
Text: Fredrik Kullberg
Publicerad
Illustration: Anna Harvard

AI FÖRÄNDRAR ARBETSMARKNADEN i rekordfart, men det är inte algoritmerna som avgör vem som klarar sig bäst i framtiden.

Emma Frans.

Det säger forskaren Emma Frans, som menar att mänsklighet och social förmåga trumfar teknikutvecklingen. 

”Förmågan att nätverka, hantera mellanmänsklig friktion och leda andra människor kan inte automatiseras. Förmågan att lära sig nya saker under hela yrkeslivet blir också avgörande”, säger Emma Frans, författare och forskare i medicinsk epidemiologi, till Finansmagasinet EFN. 

I en essä i tidskriften Sikt utvecklar hon sina tankar: 

”När företag flyttar verksamhet till andra länder ökar också behovet av koordination och kommunikation, vilket gynnar arbetstagare med sociala förmågor och ledaregenskaper.”

