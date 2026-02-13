Vänlighetsbingo – för en snällare arbetsplats

Hej Emma Egnell, vd på organisationsutvecklingsbolaget Hej Engagemang. Nu är det vänliga veckan, varför är snällhet en viktig ledaregenskap?

”Historiskt har snällhet ofta tolkats som en svaghet, så därför är det bra att uppmärksamma vänliga veckan. Trygga ledare vet att snällhet är en styrka, medan otrygga ledare kan se det som en svaghet.”

”Men vänlighet är inte att vara snäll hela tiden. Det finns ett bra engelskt uttryck: To be clear is to be kind.”

Hur ska chefer tillämpa detta?

”Vänlighet handlar om att visa varandra respekt, vara tydlig, ta ansvar, lyssna på riktigt för att faktiskt förstå, ge bra feedback, önska varandra framgång.”

”I det lilla är det ganska enkelt. Du kan vara närvarande, hälsa, le mot någon, ställa frågor – och följdfrågor som visar att du är intresserad. Bekräfta deras insatser. Det signalerar att: du är viktig, din insats är viktig.”

Vad finns det för verktyg för att öka vänligheten mellan medarbetare och från chefer till medarbetare?

”Du kan tänka på det som ett förhållningssätt till ansvarstagande. Ansvarstagande kulturer är de som presterar bäst. Då handlar det om att vara i dialog och ha ett utforskande förhållningssätt, att lyssna för att faktiskt förstå vad som finns bakom de ord som sägs. Uttrycket ’snälltolka’ handlar om det, att vilja förstå varför personer gör som de gör och säger som de säger.”

Ni har gjort ett vänlighetsbingo som ni delar nu i sociala medier och på er sajt. Vad går det ut på?

”Det är en utskrivbar rutad bingoplatta med enkla vänliga saker att göra varje dag. Det som står i rutorna har vi tagit från arbetspsykologiforskning. Vi är ju alla varandras arbetsmiljö. Och vi har fått in bilder från användare på arbetsplatser på hur det använts, till exempel satts upp på kylskåpet i lunchrummet eller gjorts som en teamaktivitet. Det har också delats mycket i sociala medier.”

”Tidigare har vi gjort återhämtningsbingo och teambuildingbingo. Det är en enkel påminnelse.”

Men ska man inte vara snäll jämt? Varför behövs en vänliga veckan?

”Jo, det är knäppt att det behövs. Egentligen handlar det om sunt förnuft och i vanliga fall är väl de flesta vänliga men när vi blir pressade och känner stress sätter reptilhjärnan i gång och då kan vi behöva en särskild satsning.”

Så det kan bli som ett lackmustest på hur vänlig arbetsplatsen brukar vara? Om det känns ovant kan vi behöva göra något åt det?