Bra ledare förändrar världen

Linkedin allt populärare 

LinkedIn ökar i popularitet, i takt med att andra sociala plattformar drar ner på faktagranskning och moderering.

Kommunikation
Text: Fredrik Kullberg
Publicerad

ALLT FLER lägger allt mer tid på det sociala yrkesnätverket Linkedin.

Detta samtidigt som plattformar som X och Facebook minskat sina satsningar på faktagranskning och moderering, skriver Omni som citerar Wall Street Journal. 

Enligt tidningen skrollar användarna längre och återvänder oftare än tidigare.

Linkedins intäkter ökade från 7 till 17 miljarder dollar mellan 2020 och 2025, medan antalet medlemmar fördubblats till 1,3 miljarder. 

WSJ förklarar utvecklingen med att Linkedin kräver att användarna använder sina riktiga namn.

Något som enligt forskning minskar aggressivt beteende och främjar saklig diskussion.

Plattformen har även byggt om sitt flöde mot ökat video- och nyhetsinnehåll, utan att uppmuntra polariserande uttryck.

