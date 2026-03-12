Linkedin allt populärare
LinkedIn ökar i popularitet, i takt med att andra sociala plattformar drar ner på faktagranskning och moderering.
ALLT FLER lägger allt mer tid på det sociala yrkesnätverket Linkedin.
Detta samtidigt som plattformar som X och Facebook minskat sina satsningar på faktagranskning och moderering, skriver Omni som citerar Wall Street Journal.
Enligt tidningen skrollar användarna längre och återvänder oftare än tidigare.
Linkedins intäkter ökade från 7 till 17 miljarder dollar mellan 2020 och 2025, medan antalet medlemmar fördubblats till 1,3 miljarder.
WSJ förklarar utvecklingen med att Linkedin kräver att användarna använder sina riktiga namn.
Något som enligt forskning minskar aggressivt beteende och främjar saklig diskussion.
Plattformen har även byggt om sitt flöde mot ökat video- och nyhetsinnehåll, utan att uppmuntra polariserande uttryck.
Fortsätt läsa kostnadsfritt!
Vi behöver bara en minut…
Så roligt att du vill fortsätta läsa våra artiklar! Det får du strax göra, utan att betala något.
- Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis och utan tidsbegränsning!
- Chefs nyhetsbrev med senaste ledarskapsnyheterna!
Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.