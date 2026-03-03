3 strategier för att lyckas på nya jobbet 

TEKNIKSKIFTEN OCH globaliseringen har ökat antalet jobb människor har genom sin karriär. Enligt den amerikanska arbetsmarknadsstatistiken har de äldsta på arbetsmarknaden i genomsnitt haft tolv olika jobb, enligt magasinet Fast Company.

Ju längre du kommer i din karriär desto mer lär du dig om arbetslivet. Och ju längre du stannar på ett jobb, desto tryggare blir du i din roll. Då kan det vara svårt att byta roll eller arbetsplats till en situation där du inte längre är den betrodda expert du vant dig vi att vara.

Var inte rädd för att vara okunnig

En viktig faktor i ett lyckat jobbskifte är att inte vara rädd för att vara okunnig. Du kan faktiskt vinna dina nya kollegors respekt snabbare om du är öppen med dina kunskapsluckor än om du matar på med att visa allt du kan. Dessutom är det roligt och upplivande att lära sig nya saker.

Lyssna in läget

Lyssna mer än du pratar är ett annat råd. Som när jazzmusiker börjar spela i en ny konstellation, skriver Art Markman i Fast Company. De sitter med och lyssnar in rytmen och känslan innan de själva börjar spela med i den musik som spelas. På en ny arbetsplats – låt andra tala först för att lyssna in deras perspektiv.

Stå emot din vilja att kasta in dina synpunkter i frågan. Även om du är där för att bidra med din kunskap behöver du veta i vilket sammanhang den ska appliceras för att få bäst effekt. Både hur de gör på din nya arbetsplats, och varför.

Luta dig mot din grundkunskap

Även om du fått ditt nya jobb för att organisationen vill ha en expertis du hade i ditt förra kommer du sannolikt att upptäcka att vissa saker du är bra på inte alls fungerar i den nya rollen.

Oftast är det de sedan länge förvärvade kunskaperna om ”hur” snarare än ”att” du har nytta av nu; problemlösning, analysförmåga, kritiskt tänkande, förmåga att hantera personliga relationer och en arbetsplatskultur. Luta dig mot dem.