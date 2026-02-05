Skryt och självcensur på Linkedin

HUR GÖR VI NÄR vi exponerar oss själva på Linkedin, världens största plattform för professionellt nätverkande?

Det granskar Alexandra Sossini, forskare vid Lunds universitet, i en pågående avhandling. Målet är att skapa en kritisk förståelse för förväntningarna och normerna på plattformen, rapporterar Magasin K.

Det visar sig att anställda som skriver ett inlägg om den egna organisationen nästan alltid gör det med karriären i åtanke.

”Det här gör man inte nödvändigtvis för att lyfta sig själv, utan för att det finns en underliggande rädsla att förlora anställningen man har. Så det blir som ett slags fallskärm”, säger Alexandra Sossini.

Tydligt är också att problem eller misslyckanden inom den egna organisationen är något av ett tabu på Linkedin. Lojaliteten med arbetsplatsen är stor.