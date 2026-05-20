Mina sidor Logga ut

Bra ledare förändrar världen

Bra ledare förändrar världen

Varning för emojier på jobbet  

Ta det varligt med emojianvändandet på jobbet – enligt en kanadensisk studie kan det stjälpa kommunikationen mer än hjälpa.

Kommunikation
Text: Fredrik Kullberg
Publicerad

ANVÄNDER DU EMOJIER i din digitala kommunikation på jobbet? Aj då. Emojier kan nämligen få andra att uppfatta dig som mindre professionell, kompetent och seriös än vad du egentligen är.

I många fall bör de därför användas med försiktighet, visar en studie från University of Ottawa, som Computer Sweden rapporterar om. 

Att kombinera kritik med en positiv emoji kan uppfattas som oärligt och oseriöst, snarare än att mildra budskapet. Samtidigt slår negativa emojier ofta fel i jobbsammanhang, visar studien. 

Forskarna har låtit ett antal försökspersoner läsa arbetsmeddelanden med varierande ton och emojianvändning. Generellt uppfattas meddelanden utan emojier som de mest professionella, visar det sig.

Positiva emojier kan visserligen förstärka ett neutralt eller vänligt budskap, men ger ingen större effekt när tonen redan är tydligt positiv. 

”Emojier är inte bara neutrala tillägg till textmeddelanden; de kan påverka hur andra uppfattar oss, särskilt när det gäller kompetens och lämplighet”, skriver forskarna i studien.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa våra artiklar! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis och utan tidsbegränsning!
  • Chefs nyhetsbrev med senaste ledarskapsnyheterna!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.

Kommunikation

En grupp personer lyssnar till en utbildare

UGL – Utveckling av grupp och ledare

UGL är en klassisk ledarskapsutbildning som ger dig djupgående insikter om dig själv, om gruppdynamik och om hur en grupp utvecklas. En UGL har du stor nytta av – både privat och professionellt – oavsett om du är chef eller ej!

Läs mer och boka!
Nina Jällgård är utbildningsstrateg på Chefakademin.

Bygg en egen företagsakademi

Allt fler företag tar ett helhetsgrepp för att kompetenssäkra sin verksamhet – med en egen utbildningsakademi. Läs mer om hur ni bygger en framgångsrik akademi, steg för steg.

Läs mer
Två kvinnor sitter i möte

Erfaren chef — men rör du dig framåt?

Så här vet du om och när det är dags att ta ett steg vidare i din utveckling som ledare.

Läs mer