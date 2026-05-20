Varning för emojier på jobbet
Ta det varligt med emojianvändandet på jobbet – enligt en kanadensisk studie kan det stjälpa kommunikationen mer än hjälpa.
ANVÄNDER DU EMOJIER i din digitala kommunikation på jobbet? Aj då. Emojier kan nämligen få andra att uppfatta dig som mindre professionell, kompetent och seriös än vad du egentligen är.
I många fall bör de därför användas med försiktighet, visar en studie från University of Ottawa, som Computer Sweden rapporterar om.
Att kombinera kritik med en positiv emoji kan uppfattas som oärligt och oseriöst, snarare än att mildra budskapet. Samtidigt slår negativa emojier ofta fel i jobbsammanhang, visar studien.
Forskarna har låtit ett antal försökspersoner läsa arbetsmeddelanden med varierande ton och emojianvändning. Generellt uppfattas meddelanden utan emojier som de mest professionella, visar det sig.
Positiva emojier kan visserligen förstärka ett neutralt eller vänligt budskap, men ger ingen större effekt när tonen redan är tydligt positiv.
”Emojier är inte bara neutrala tillägg till textmeddelanden; de kan påverka hur andra uppfattar oss, särskilt när det gäller kompetens och lämplighet”, skriver forskarna i studien.
