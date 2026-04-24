Så säkrar du tilliten när AI göder misstro

EN AMERIKANSK STUDIE som gjordes så sent som 2025 visar att färre än hälften av de anställda, 48 procent, litar på sina chefer. 40 procent säger till och med att man misstror sina chefer och kollegor, enligt en artikel i Fast Company.

Medan en studie från McKinsey visar att 78 procent av företagen i USA använder AI i minst en affärsfunktion, säger endast 5 procent av amerikanerna i en Yougov-undersökning att de litar på AI.

AI-utvecklingen har utlös ett ras förtroendekurvan, skriver tidningen. Men det finns botemedel för den chef som är mån om sina medarbetares tillit.

Patrick Lencioni har skrivit boken The Five Dysfunctions of a Team (svensk titel: Fem felfunktioner i en grupp) och menar att sårbarhetsbaserat förtroendeskapande är modellen som bygger tillit mellan teammedlemmar.

I praktiken är sårbarhetsbaserat förtroende när vi känner att vi kan säga ”jag vet inte” eller ”jag gjorde ett misstag”, utan att vara rädda för att göra bort oss och bli ifrågasatta, och tvärtom veta att vi fortfarande kommer att behandlas med respekt.

Här är tre sätt du kan främja sårbarhetsbaserat förtroende med ditt team, enligt Patrick Lencioni:

Dela dina misstag

Det snabbaste sättet att bygga förtroende är att gå först: genom att dela dina egna sårbarheter, brister eller misslyckanden. Betrodda ledare erkänner snabbt när de behöver hjälp och – lika viktigt – erkänner de sina misstag; de låtsas inte att de vet allt, och de blir inte defensiva när de får en fråga eller får råd från någon annan. När chefer visar sig alltför självsäkra tenderar förtroendet för dem att minska.

Var transparent

Att vara öppen och transparent blir ännu viktigare när AI blir en del av arbetskraften. I PwC:s globala undersökning av vad deras medarbetare hoppades på och fruktade 2025 sa endast 50 procent av de anställda att ledningen gör vad de säger att de kommer att göra. Den klyftan vidgas när anställda inte förstår resonemanget bakom beslut.

Om ledningen kommunicerar: ”Vi implementerar AI för att förbättra effektiviteten” kan det låta som ”vi förbereder oss för uppsägningar” i medarbetarnas öron. För att minska spekulationer och öka förtroendet, var tydlig med både resultatet och avsikten.

Var uppmärksam på dina fördomar

Fördomar urholkar förtroendet effektivare och snabbare än något annat. Medarbetare är betydligt mindre benägna att lita på sina ledare när de uppfattar beslut som orättvisa eller inkonsekventa, även om resultaten som kommer ur besluten inte är det.

Var särskilt uppmärksam på dina förutfattade meningar när det gäller AI. Det är lätt att stämpla en medarbetare som ifrågasätter ett AI-initiativ som teknikfientlig, men hejda dig och fråga i stället: ”Vilken risk ser du som jag kanske inte ser?” Och finns det fler som har farhågor som du själv inte ser?