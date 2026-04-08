”AI skadar den mentala hälsan”
AI-teknikens intåg på arbetsplatserna kan hota medarbetarhälsan på olika sätt. Det rapporterar HBR.
NÄR HARVARD BUSINESS REVIEW listar vilka trender som kommer att ha stort inflytande på arbetsplatserna under 2026 finns AI:s skadliga påverkan på medarbetares hälsa med.
Affärsmagasinet hävdar att medarbetarnas emotionella, psykologiska och kognitiva välbefinnande kommer att bli ett akut problem på arbetsplatserna.
Det handlar om allt från att förmågan till kritiskt tänkande minskar genom att man blir kognitivt avlastad om man frekvent använder AI-verktyg, till AI-psykoser då AI-chattrobotar oavsiktligt kan förstärka vanföreställningar och desorganiserat tänkande.
Men enligt en nyligen genomförd Gartner-undersökning uppger 91 procent av it-cheferna att deras organisationer ägnar lite eller ingen tid till att undersöka de beteendemässiga förändringar som AI medför.
Något som kommer att leda till kostnader för välbefinnande, prestation och produktivitet, varnar Harvard Business Review.
