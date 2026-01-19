Generationsforskaren: ”Försök sätta dig in i deras situation”

SVERIGES CHEFER har en kluven relation till de unga.

Å ena sidan tycker de att det är kul att leda generation Z, alltså individer cirka 31 år och yngre. Å den andra erfar cheferna en mängd praktiska svårigheter i kontakten med sina unga medarbetare, enligt Chefs undersökning.

Anders Parment är generationsforskare vid Stockholm Business School och författare till boken Generation Z är framtidshoppet. Han har förståelse för de slitningar som kan uppstå mellan olika generationer i synen på feedback, klädkoder och hur mycket känslor det är rimligt att släppa fram på en arbetsplats, bland mycket annat.

Han betonar att generation Z vuxit upp under delvis nya och stressfyllda förhållanden, helt präglade av uttrycken på sociala medier. Chefer kan behöva vända på perspektivet för att sätta sig in i de ungas situation, menar Anders Parment, och i vissa fall även anpassa arbetsförhållandena för att möta den nya generationens behov och förväntningar.

”Det är ett extremt stressande samhälle de vuxit upp i.”

Generation Z är framtidshoppet, hävdar du. Varför då?

”Därför att vi inte har något annat val. Nya generationer tar över, vare sig vi vill eller inte. Jag ser också hur generation Z kommer med nya och friska idéer och mikrotrender, exempelvis inom hållbarhet. De unga är hemma i dagens och framtidens värld, vilket gör dem viktiga för samhällsutvecklingen”, säger Anders Parment.

Chefer klagar på att generation Z är självcentrerad och söndercurlad. Stämmer det?

”Dagens unga har absolut curlats mer än tidigare generationer. Föräldrarna har skjutsat dem överallt, de är uppvuxna med oändliga valmöjligheter i skolan, med e-handelsleveranser ända fram till dörren, med 365 dagars öppet köp. På område efter område har generation Z haft det oerhört väl förspänt. Men det är inskränkt att bara skylla på föräldrarna. De är curlade av hela samhället. Generation Z är barn av sin tid.”

Vad är den största missuppfattningen om generation Z?

”Att deras utmärkande egenskaper kommer från ingenstans. Många ser inte samhällets roll eller mekanismerna som format dagens unga generation. På många sätt är det ett extremt stressande samhälle de vuxit upp i, med höga krav, växande klyftor, allmän osäkerhet och hård konkurrens.”

Kan bristande jobbmotivation bland unga vara en rimlig reaktion i tider av gig-jobb och osäkra anställningar?

”Ja, det tycker jag. En ganska stor andel unga upplever att de bara jobbar och jobbar, utan att få råd och tid med det de vill. Samtidigt som de matas med bilder på sociala medier av extremt framgångsrika människor, som blivit miljardärer vid 35. Då är det inte så konstigt, egentligen, att en del tappar sugen och har svårt att se poängen med ett vanligt jobb.”

Vad bör chefer absolut inte göra i sitt möte med generation Z?