Chefens åtta värsta kravfällor
Ofelbar, optimistisk och oersättlig. Är det så du känner att du ska vara? Chefer ställer höga och motstridiga krav på sig själva, ofta i onödan. Här är några vanliga kravfällor och förslag på hur de kan undvikas.
Jag måste alltid vara tillgänglig.
En av de mest utbredda föreställningarna bland chefer. Och samtidigt en form av gränslöshet som är ohållbar i längden: på samma gång som arbetsron försvinner riskerar hälsan att ta stryk. Som chef behöver du definiera i vilka sammanhang du behöver vara tillgänglig, och när tillgänglighet inte är avgörande och behöver begränsas.
”Utan sådana prioriteringar är du inte tydlig med sina egna behov. Försök hitta dina gränser. Förankra med närmaste chef och gärna också dina medarbetare”, säger Chefakademins ledarskapsutvecklare Öjvind Sterner.
Jag får inte göra fel.
Återigen en vanlig tanke bland chefer, som i värsta fall leder till handlingsförlamning och stagnation. I själva verket är misslyckanden – och ledarnas öppenhet om felsatsningar – nyckelfaktorer bakom nytänkande och innovation, visar bland annat forskning från Handelshögskolan i Stockholm.
”Vi människor vet att vi ständigt gör fel. När det inte finns utrymme att prata om detta i en organisation, uppstår en brist, känslan av att alltihop bara är en fasad. Om vi tillåts prata både om misslyckanden och framgång blir det mer på riktigt. Hela människan får plats. Det skapar mer av trygghet och välbefinnande”, har forskaren Jonas Dahl sagt till Chef.
Jag måste veta och kunna allt.
Kunskap är makt, brukar det heta. Men uppfattningen att chefen alltid vet bäst och kan lösa alla problem riskerar att kväva flödet av tankar, nyfikenheten och samarbetet i verksamheten.
”Om chefen utger sig som experten som vet allt, blir hela teamet korkat. För att få människor att göra sitt bästa, locka fram nya tankar och friska perspektiv, bör chefen i stället oftare tillåta sig att säga ’jag vet inte’”, säger Chefakademins Öjvind Sterner.
Jag måste kunna förutse framtiden.
En fortsättning på föreställningen om fullständig kontroll. Kan yttra sig i en störtflod av planer, strategier, ”roadmaps” … Över en femtedel av Sveriges chefer är i hög grad stressade över att de inte omvärldsbevakar tillräckligt, visar en undersökning från Chef. Men risken är att de ambitiösa framtidsförutsägelserna förvandlas till damm vid kontakten med verkligheten.
Visst, omvärldsanalys är viktigt. Men framtiden går som bekant aldrig att förutse fullt ut, särskilt inte i oroliga tider. Det är lätt att gå vilse i ett överflöd av information, och storslagna visioner har en tendens att krossas vid kontakten med verkligheten.
”All information är inte lika värdefull. Var kritisk och analysera noggrant vad som är relevant för just din situation. Fråga dig själv: Hur påverkar detta min organisation?”, säger en chef i undersökningen.
Jag måste alltid vara optimistisk och positiv.
”Ja, chefen behöver tillföra energi till organisationen. Men om den energin upplevs som falsk, förlorar medarbetarna sin tillit. Jag tror på autenticitet, på att ledare ska behandla medarbetarna som ansvarstagande vuxna människor med förmåga att ta emot även dåliga nyheter. Vad gäller detta finns en ganska lång resa att göra i många organisationer”, säger Öjvind Sterner.
Det går snabbare om jag gör det själv.
Ledaren som ensam hjälte och räddare i nöden, en urgammal myt och föreställning. Som i vissa lägen absolut kan visa sig sann:
”Ja, det kan mycket väl gå snabbare om chefen vet exakt vad som ska göras och därför gör det själv. Men det innebär å andra sidan att ledaren begränsar medarbetarnas möjligheter att lära sig och utvecklas, vilket i ett långsiktigt perspektiv kan vara förödande för verksamheten”, säger Chefakademins Öjvind Sterner.
Jag måste ha fullständig kontroll.
Betyder i själva verket: jag litar inte på någon enda människa.
”Fantasin om fullständig kontroll står i vägen för risktagande och bygget av tillitsfulla organisationer. En ledare kan inte kontrollera allt, hur hon än anstränger sig, bara ha ungefärlig koll på vad som händer. En bättre väg till goda resultat är att bygga goda relationer med medarbetarna, förlita sig på deras kompetenser och mognadsgrad”, säger Öjvind Sterner.
Jag är oersättlig.
Eller annorlunda uttryckt: utan mig går hela verksamheten under. En tilltagande idolisering av enskilda superchefer – SAS-Janne Carlzon, Bill Gates, Elon Musk – har under de senaste årtiondena förstärkt denna uppfattning och skapat ett slags övermänniskoideal som kan framstå som tyngande och omöjligt att leva upp till för en vanlig chef.
”En press som kan göra människor sjuka”, har doktorn i management Åsa Lundquist Coey sagt till Chef.
En sundare inställning kan vara att fortsätta att göra ett gott jobb, men samtidigt blicka framåt och åt sidan. Utveckla sig professionellt och kanske ägna sig åt något stimulerande sidoprojekt.
