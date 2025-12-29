Steve Jobs framgångsfilosofi – yoga 

HARVARD BUSINESS REVIEW avslöjar Applegrundaren Steve Jobs, om inte sista önskan, så slutgiltiga medskick till världen när han dog 2011. På hans privata minnesceremoni fick hans närmaste sörjande ett vackert paket innehållande en bok.

Boken var The Autobiography of a Yogi. En spirituell klassiker från 1946 skriven av Paramahansa Yogananda om hans sökande efter mening och hans yogapraktik.

Det visar sig att Steve Jobs liv och arbete till stor del var influerat av denna bok.

Boken är utsedd till ”En av de 100 främsta andliga böckerna det senaste århundradet”, såld i miljontals kopior och översatt till mer än 19 språk. Den var inte bara Steve Jobs personliga favorit utan även George Harrissons och Elvis Presleys.

Yoga är urgammalt men är kanske mer relevant än någonsin, framför allt i affärsvärlden. Dagens arbetsliv pågår non-stop. Det är konstant intensivt, stressigt, snabbrörligt och kaotiskt. Lägg till AI på frammarsch och det väcker många existentiella frågor om framtiden för oss människor.

Här är fyra centrala aspekter av de yogiska principerna som gör oss till bättre chefer och ledare:

Energi, kallad prana, är ryggraden i den yogiska filosofin. För att få energin att flöda fritt behöver vi göra oss av med fysiska och mentala barriärer. Då frigörs vår kreativitet samtidigt som en ödmjukhet infinner sig och påminner oss om att individuella prestationer är relativt obetydliga i det stora hela.



För chefer kan yoga vara ett bra sätt att ta sig förbi självbegränsande rädsla.



Steve Jobs lär ha sagt att när du väl lärt hur du skakar av dig yttre förväntningar, stolthet och rädsla för att misslyckas finns det inte längre någon anledning att inte till fullo göra det du älskar.

Intuition. Många framgångsrika ledare förlitar sig tungt på höger hjärnhalva och dess rationella och analytiska förmågor, och ändå hänvisar de till sin intuition när det kommer till de viktigaste besluten. ”Följ ditt hjärta och din intuition… Allt annat är sekundärt”, sa Steve Jobs. Det handlade enligt honom om att lära sig att lugna, stilla kroppen, få tyst på tjattret i huvudet och ”känna” frågan.



Den brittiske hedgefondförvaltare och miljonären Chris Hohn har pratat om intuitionens centrala roll för hans beslutsfattande, kallat det för en högre form av intelligens än intellektet. Inom yoga anses intuitionen vara en av våra viktigaste mänskliga förmågor.

Enkelhet. Varje sann yogi lär sig snabbt: Enkelhet innebär inte att det är lätt. Komplexitet innebär inte att det är bättre. Om du är bekant med yogapositionerna så vet du att ”barnet” (childpose) eller ”nedåtgående hunden” (down-dog) är att betrakta som enkla positioner men att ingen, inte ens yogamästarna själva, kan göra dessa helt perfekta. Det är förhållningssättet: håll det enkelt men sträva efter perfektion i vetskap om att du i all mänsklig ödmjukhet aldrig kommer att lyckas. Det viktigaste är strävan.

Förståelse. Låter sig förklaras genom att peka på skillnaden mellan religion och andlighet; religion är något som någon annan berättat för dig om, andlighet är det du lärt dig själv. Den första kan vara en användbar guide, men den senare är vägen till användbar kunskap och handling, skriver HBR.

För att uppnå den sortens förståelse behöver vi ödmjukt inse vad vi inte vet, lägga oss till med ett flexibelt nybörjarsinne och försöka tänka ut saker själva. Riktig förståelse kommer från förstahandsupplevelser, introspektion och självförverkligande.

För att inte bli överväldigad av den tekniska framfarten och de annalkande hoten kan ett yogiskt förhållningsätt vara: ”det vi inte vet kommer alltid att överskrida det vi vet, men det är ingen anledning till förtvivlan. Se det hellre som en underbar möjlighet att praktisera ödmjukhet, anta ett växande mindset och försöka expandera cirkeln av kompetens”, skriver HBR.

Genom att kultivera yogans uråldriga praktiker kan dagens ledare nå större klarhet, stabilare prestation och djupare känsla av syfte och mening i sitt arbete.