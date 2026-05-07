Kontors-content trend bland unga

EN VANLIG DAG på kontoret låter kanske inte som det mest upphetsande ämnet för en film. Men faktum är att korta videoskildringar av kontorsrutiner blivit en snabbväxande hit på Tiktok och Instagram, särskilt bland unga.

”Kontors-content tenderar att överträffa det vanliga materialet som jag lägger ut”, säger Jemima Grace, en 28-årig managementkonsult och sociala medier-kreatör med 520 000 följare, till Financial Times.

Under hashtaggen #corporatelife på Tiktok återfinns över två miljoner inlägg som skildrar det vardagliga livet för en kontorsanställd, alltifrån väckarklockans ringande till valet av kläder (OOTD, outfit of the day), pendling, kaffe som intas på språng, hur bärbara datorer fälls upp och arbetas på, digitala möten och lunchpauser.

Innehållsskapare uppger till tidningen att de vill berätta för unga följare vad ett kontorsjobb innebär, och samtidigt liva upp den egna arbetsdagen och i bästa fall dra in en extra inkomst.