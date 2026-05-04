Vad är huvudorsaken till Millennium-haveriet?

”De bakomliggande problemen är många och komplexa. Men mycket av roten till det onda utgörs av projektets själva storlek. Statistiskt sett har den här typen av gigantiska it-projekt dåliga utsikter att lyckas.”

”När ett it-projekt blir så här pass stort, riskerar det att föra med sig en mängd olika problem, det är känt sedan tidigare. Ändå försökte man med Millennium lösa i princip alla vårdens it-behov, inom ramen för ett enda projekt”, säger Simon Campanello, författare till boken om Millennium-skandalen och journalist på Dagens Nyheter.

Simon Campanello. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Till problembilden hör också en kulturkrock mellan mjukvarubransch och sjukvård?

”Ja, inom mjukvarubranschen finns en tradition av att jobba disruptivt, omkullkasta gamla sanningar, snabbt ta in nya saker och testa dem i mer eller mindre skarpt läge. Medan sjukvården behöver gå långsammare fram, och mer systematiskt verifiera varje steg – det är ju levande patienter man jobbar med.”

”Så i mötet mellan it-branschens ’move fast and break things’-mentalitet och vårdens mer vetenskapligt förankrade metoder uppstod en krock.”

Hur vill du beskriva mentaliteten inom den högsta sjukvårdsledningen, som drev på införandet av Millennium?

”På ledningsnivå har det funnits en enorm vilja att få systemet att fungera, en övertygelse om att det i slutändan skulle bli bra. Men vägen till helvetet är som bekant kantad av goda intentioner.”

”Trots alla välmenande tankar har ledningen, som jag redan varit inne på, greppat för stort. Bakat in alla önskemål om förbättringar i ett enda jätteprojekt. Och sedan försökt bota de enskilda symtom som oundvikligen uppstod, i stället för att gå till botten med själva sjukdomen.”

Bakgrund: Millennium Runt 2017 beslöt Västra Götalandsregionen att köpa ett nytt system för att hantera bland annat journaler: Millennium. Efter en forcerad spurt sjösattes Millennium i en del av regionen hösten 2024. Omedelbart uppstod stora problem med buggar och omständliga rutiner. Efter några dygn beslöt regionen att avbryta experimentet. Haveriet, en kritisk konsultrapport och ett försvagat politiskt stöd fick regionen att helt lägga ner sina planer. I Skåne hänger införandet av ett liknande system också på en skör tråd. En utredning har nyligen föreslagit att systemet ska avvecklas.

Ett viktigt tema i boken är klyftan mellan den högsta ledningen å ena sidan, och chefer på lägre nivå samt övrig personal å den andra?

”Ja, Millennium-projektet har till stor del präglats av ett kommunikationsgap mellan olika grupper. Politikerna har inte fått full information från högsta tjänstemannaledningen, som i sin tur inte haft koll på alla problem som dykt upp på lägre nivå. Mellanchefer verkar ha filtrerat bort klagomål från vårdpersonal och andra som jobbat med projektet.”

”Ansvars- och arbetsfördelningen har varit oklar, viktiga stora frågor har fallit mellan stolarna, ingen tycks ha insett vidden av alla problem eller haft full koll på hur projektet egentligen går. Flera som jag intervjuat i efterhand har oberoende av varandra beskrivit situationen som svårbegriplig, rörig, Kafka-artad.”

Handlar Millennium-haveriet också om strävan att visa modigt ledarskap, att våga driva igenom förändring trots invändningar och klagomål?

”Det finns nog ett spår av det också. Alla vill inte prata högt om det, men det har funnits en bild av att framför allt läkarkåren är lite motsträvig och ogärna vill hänga med på stora omvälvande förändringar. Samtidigt som människor i ledande ställning nog varit övertygade om att systemet är bra och rätt, att de tar ansvar genom att driva igenom Millennium, och att de som har invändningar i slutändan kommer att rätta in sig i ledet.”

Millennium är långt ifrån det första stora offentliga it-projektet som havererar. Varför blir det så?

”Storleken är en faktor som jag redan varit inne på. Upphandlingen leder också ofta till problem som går igen. I sin strävan att hitta en lösning som ska vara billig och enkel att införa, vänder sig köparna ofta till stora etablerade leverantörer som erbjuder färdiga system.”

”Men systemen är bara förhållandevis billiga och enkla i dess befintliga form. Så fort man börjar ändra och anpassa dem, tenderar det att bli både krångligt och dyrt. Till slut kanske rentav krångligare och dyrare än att utveckla något nytt på egen hand.”

Vilka lärdomar hoppas du att chefer tar med sig från din bok inför it-projekt i framtiden?