”Se till att innovationerna genomförs”
Det finns så mycket forskning om att skapa innovationsklimat – men ändå görs det inte, menar Marcus Praetorius Björk, forskare i psykologi och författare till denna bok: En praktisk vägledning för kontinuerlig utveckling, lärande och innovation i vardagen.
Vad skiljer innovativt ledarskap från mer traditionellt utvecklings- och förbättringsarbete?
”Det handlar om att ta ett helhetsgrepp, där man blandar kreativt, utvecklande och transformativt ledarskap.”
Strategier skapar inte värde, säger du i boken – varför det?
”Det finns mycket forskning som visar att strategier inte skapar värde – men det skulle kunna göra det. Det är hur vi jobbar med dem som gör att de inte blir värdeskapande. Ofta förstår man inte strategierna. Man behöver skapa en delaktighet och gemensamt prata om: Vad betyder de här strategierna för oss?”
Du gör en distinktion mellan förbättring och förändring, behöver man skilja på det?
”Jag vill visa att du behöver både förbättring och förändring. Inom forskningen talar man om ’continuous improvement’ och innovation, som man skiljer på och har olika verktyg för. Det ena behöver inte utesluta det andra, jag anser att de ska växelverka. Det handlar om samma grundprinciper där man utgår från ett problem och ett behov och vilka målgrupper eller intressenter man har.”
Vilken eller vilka av de metoder och verktyg som du skriver om tycker du är viktigast?
”Något jag brinner för är kapitlet som handlar om implementering. Man kan se att organisationer blir bättre och bättre på innovation och att lära sig om nya tekniker som AI, men att väldigt få innovationer implementeras eller att det tar jättelång tid att göra det. Det viktigaste när man jobbar med innovativt ledar-skap är hur man skapar klimat, kultur och lärande och bygger upp mot att innovationerna också implementeras.”
Värdeflödes-analys och visua-lisering skapar samsyn, skriver du. Hur jobbar man med det?
”Det kan vara ett jättebra sätt att jobba i team och göra det enkelt med post-it lappar i olika färger. Man specar upp ett problem och en process från nuläge till hur man kommer i mål. Man ser vad som är problemen och flaskhalsarna. Sedan gör man en karta över det önskade läget och vägen dit. Det gäller att alla får komma till tals så att du får olika perspektiv.”
