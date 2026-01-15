Skepsis till ledare och förändring
Förändring tas inte emot med öppna armar bland medarbetare i Sverige. Förändringsmotståndet är större än i andra länder visar en ny undersökning från PwC.
SVENSKA MEDARBETARE är mer skeptiska till förändring och ger sämre betyg till sina ledare än i andra länder. Det visar PwC:s senaste globala undersökning.
”Omställningstakten i samhället ökar och påverkar alla typer av verksamheter. Tyvärr visar vår undersökning att svenska medarbetare är mindre förberedda på att deras roller kan komma att förändras”, säger Jessica Carragher Wallner, ledarskapsexpert på PwC, i ett pressmeddelande, och fortsätter:
”För att Sverige ska kunna dra nytta av det paradigmskifte som AI innebär krävs nu ett ännu större fokus på ledarskap.”
