Skepsis till ledare och förändring

SVENSKA MEDARBETARE är mer skeptiska till förändring och ger sämre betyg till sina ledare än i andra länder. Det visar PwC :s senaste globala undersökning.

”Omställningstakten i samhället ökar och påverkar alla typer av verksamheter. Tyvärr visar vår undersökning att svenska medarbetare är mindre förberedda på att deras roller kan komma att förändras”, säger Jessica Carragher Wallner, ledarskapsexpert på PwC, i ett pressmeddelande, och fortsätter: