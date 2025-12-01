”Vi behöver inte fler mål – utan rätt mål” 

Vad var det som fick dig att vilja skriva en bok om just OKR och modern målstyrning?

”Jag har alltid haft en passion för målstyrning, inte bara för ordning och reda utan för att det går snabbt framåt när man jobbar tydligt mot mål. Jag insåg att OKR är den enklaste och mest effektiva metoden att införa i en organisation. Jag har verkligen nördat ner mig, det här är vad jag gör varje dag”, svarar Sophie Hedestad.

Hur skiljer sig OKR från ”vanlig” målstyrning?

”Traditionell målstyrning handlar ofta om långa listor med mål och aktiviteter – ju fler, desto bättre. Men OKR är en metod och ett ramverk där man formulerar ett fåtal mål som visar riktningen och nyckelresultat som gör det mätbart. Jag brukar arbeta med 3+3+3-modellen: tre mål, tre nyckelresultat per mål och tre aktiviteter som driver varje resultat. Det tvingar fram fokus och tydlighet.”

Sophie Hedestad. Foto: Birgit Walsh

Du skriver om vikten av meningsfulla mål. Vad menar du med det?

”Den som sätter målet måste känna att det betyder något på riktigt. Inom offentlig sektor kan det handla om nytta för medborgaren, i näringslivet om värde för kunden. När man själv varit med och formulerat målet och förstår varför det är viktigt, då infinner sig stolthet och engagemang.”

Vad är det viktigaste en chef bör göra för att få OKR att bli en levande del av vardagen – inte bara ett dokument?

”Det är uppföljningen som avgör. Många sätter mål men missar att följa upp. Man måste hålla i sina incheckningar och inte hoppa över mötena. Uppföljningen ska vara en naturlig del av arbetssättet – inte en punkt på agendan som alltid flyttas fram”, säger Sophie Hedestad.

Vilka är de vanligaste misstagen chefer gör när de börjar med OKR?

”Det är att försöka trycka in allt man redan gör i OKR-strukturen. OKR handlar inte om att optimera business as usual utan om att driva förflyttning – det vi inte gjort tidigare och inte har facit på. Det kan handla om att öppna en ny marknad eller förändra ett arbetssätt.”

Vilket är ditt bästa råd till chefer som vill börja med OKR?